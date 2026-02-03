La crisis en Cuba impacta en el turismo

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Buscan en La Plata a una joven de 31 años que desapareció tras salir del dentista
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región
La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
El turismo en Cuba sufrió una fuerte caída en 2025 al cerrar el año con 1,8 millones de visitantes, muy por debajo de la meta del gobierno de 2,6 millones, según cifras oficiales. El turismo es una importante fuente de ingresos en la isla, que en los últimos años enfrenta una de sus peores crisis económicas, con escasez de productos, apagones recurrentes y falta de combustible.
La situación se agrava en momentos que Estados Unidos paró el envío de petróleo venezolano a Cuba tras capturar al líder Nicolás Maduro, principal aliado político y económico de la isla, en un operativo militar de Washington el 3 de enero.
Las cifras sobre el turismo, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), muestran un desplome del 17,8% respecto a 2024, cuando el país recibió 2,2 millones de visitantes.
Varios países han emitido advertencias para viajeros con destino a Cuba, principalmente por la crisis económica y sanitaria. Canadá, España y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones. Mientras Argentina, cuyo gobierno es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, recomendó a sus ciudadanos evitar desplazarse a la isla debido a fallas en los servicios públicos y la escasez de suministros sanitarios.
A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).
“Se sabía que sucedería”, comentó el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta en X. El 2025 “fue un año terrible para el turismo internacional en Cuba”.
El desafío de cambiar normas laborales tras más de 50 años
La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Los visitantes históricos a la isla redujeron sus viajes: Canadá (-12,4%), los cubanos residentes en el exterior (-22,6%), en su mayoría radicados en Estados Unidos, Rusia (-29%) y Alemania (-50,5%).
POR MES*
