La crisis en Cuba impacta en el turismo

Redacción AFP

El turismo en Cuba sufrió una fuerte caída en 2025 al cerrar el año con 1,8 millones de visitantes, muy por debajo de la meta del gobierno de 2,6 millones, según cifras oficiales. El turismo es una importante fuente de ingresos en la isla, que en los últimos años enfrenta una de sus peores crisis económicas, con escasez de productos, apagones recurrentes y falta de combustible.

La situación se agrava en momentos que Estados Unidos paró el envío de petróleo venezolano a Cuba tras capturar al líder Nicolás Maduro, principal aliado político y económico de la isla, en un operativo militar de Washington el 3 de enero.

Las cifras sobre el turismo, publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), muestran un desplome del 17,8% respecto a 2024, cuando el país recibió 2,2 millones de visitantes.

Varios países han emitido advertencias para viajeros con destino a Cuba, principalmente por la crisis económica y sanitaria. Canadá, España y Reino Unido instaron a sus ciudadanos a extremar precauciones. Mientras Argentina, cuyo gobierno es uno de los mayores aliados de Washington en Latinoamérica, recomendó a sus ciudadanos evitar desplazarse a la isla debido a fallas en los servicios públicos y la escasez de suministros sanitarios.

A diferencia de otros destinos del Caribe, el turismo en Cuba sigue sin recuperarse del impacto de la pandemia y del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

“Se sabía que sucedería”, comentó el economista cubano Pedro Monreal en su cuenta en X. El 2025 “fue un año terrible para el turismo internacional en Cuba”.

Los visitantes históricos a la isla redujeron sus viajes: Canadá (-12,4%), los cubanos residentes en el exterior (-22,6%), en su mayoría radicados en Estados Unidos, Rusia (-29%) y Alemania (-50,5%).