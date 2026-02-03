El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses

La llegada a la Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, quien se encuentra acusado por el triple crimen de Florencio Varela, no será inmediata y tardará varios meses, pese a que las autoridades de Perú ya autorizaron su derivación al país para que sea juzgado.

El pasado 30 de enero la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas de Perú autorizó a que “Pequeño J” sea extraditado a la Argentina en la causa en la que se investiga los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

La aprobación es por la presunta comisión del delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí.

Conforme a la explicación aportada por fuentes del caso, la derivación de Valverde al país recién se podrá concretar dentro de uno o dos meses, debido a que el juez federal, Jorge Rodríguez, solicitó que el acusado sea extraditado por el máximo de los delitos, entre ellos narcotráfico y hasta trata de personas.

“Hay un montón de líneas investigadas que se abren en este caso”, señalaron, motivo por el cual, si a Valverde lo extraditan por homicidio, queda limitado a que solo lo indaguen por ese delito, lo que provocaría que “se anule todo lo obtenido en su contra”.

“No es una vuelta a cero de la extradición, si no que solo va a tardar un poco más su llegada con el objetivo de que el juez amplíe la acusación”, detallaron.

Valverde Victoriano fue considerado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Del Castillo, Verdi y Gutiérrez.

Al comienzo también se lo señaló como el líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del Conurbano bonaerense.

Sin embargo, con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que ordenó el triple crimen.