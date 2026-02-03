El gobernador de Salta, duro con el kirchnerismo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, volvió a cuestionar ayer al kirchnerismo y respondió al exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, a quien acusó de representar intereses ajenos y lo llamó “guapo de cuartel”.

El intercambio se produjo en la red social X, donde Milani había llamado “guapo de papel” a Sáenz, luego de que el mandatario salteño defendiera a legisladores peronistas norteños que apoyaron el Presupuesto 2026.

En esa línea, Sáenz había criticado el “autoritarismo” de Cristina Kirchner en el peronismo nacional.

“¡Basta de autoritarismo! En un nuevo capítulo de la dictadura del pensamiento que ejerce Cristina Fernández de Kirchner sobre el PJ, sus interventores bonaerenses decidieron la suspensión de militantes y dirigentes por haber cometido el pecado de estos tiempos: disentir con las órdenes de la señora”, escribió Sáenz el jueves pasado.

Ese mensaje, que incluía una foto con la senadora Carolina Moisés y los gobernadores Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, motivó la reacción de Milani. El ex militar cuestionó al gobernador por criticar a Cristina Kirchner y “ponerse de rodillas” ante Javier Milei.

Sáenz respondió ayer: “Guapos de cuartel. Si invoca la historia, tenga la delicadeza de estudiarla. Afortunadamente hace algunas décadas vivimos en democracia y aunque le cueste entenderlo, los tiempos de las jerarquías arbitrarias, esas de las sinrazones, las botas y los gritos, quedaron en el pasado”.

“Su poncho, ese que orgullosamente llevo en mis espaldas, es mucho más que un uniforme verde oliva o una charretera: es un estandarte de todos los salteños que represento por el voto popular. No sé usted a quién ni a qué intereses representa. Yo lo tengo claro: es Salta y los salteños”, escribió también el gobernador, cercano a Sergio Massa.

El enfrentamiento entre Sáenz y Milani expone una interna abierta dentro del peronismo, con fuerte tensión entre sectores federales y el liderazgo de Cristina Kirchner.

Por otra parte, el salteño ya dio su apoyo a la reforma laboral, pero reclama obras y más fondos.