Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

Alexis Castro encara ante la marca de los centrales de defensa, mientras neves observa la jugada. el pincha sumó un punto de oro / Fotobaires

No fue un punto para valorar muchas cosas. No fu una igualdad que dejara conformes a la mayoría de los protagonistas. No fue una buena versión de Estudiantes, que al menos no perdió en su visita a Defensa y Justicia. Empató 0-0 y sigue invicto en el torneo y logró que su arquero juvenil tuviera una noche consagratoria.

El primer tiempo fue pobretón, con algunos pasajes ordinarios. Los dos equipos se equivocaron demasiado en el traslado de la pelota, pero principalmente Estudiantes, quien nunca se sintió cómodo en el campo y con la presión de ejerció su rival. Por eso no tuvo posesión y el esquema 4-2-3-1 del inicio fue neutralizado permanentemente.

El faro que utilizó Domínguez con su homónimo no funcionó. Al pibe le falta todavía rodaje y peso para este tipo de partidos y para colmo no fue bien acompañado por Facundo Farías ni Tobio Burgos. Encima en el medio no tuvo quien pudiera parar la pelota por el mal arranque del uruguayo Neves. Fue solo Cristian Medina contra el mundo y ese no es su fuerte. El Pincha no tuvo peso en el área de enfrente.

Tampoco es que Defensa haya sido una maravilla. En absoluto. Pero en ese desorden y empuje llegó un par de veces y en una de ellas tuvo un tiro libre que Aaron Molina casi transforma en gol: recto al arco probó al ángulo y Fabricio Iacovich se estiró como Muslera. Gran gesto del pibe que necesitaba una atajada así para tomar confianza.

El partido pudo cambiar a los 34 pero Meza no pudo definir un mano a mano. Y en la jugada siguiente Santiago Núñez cometió una falta sobre la derecha tras mala salida del arquero y Ariel Penel lo mostró la segunda amarilla, a priori, exagerada. Con un jugador menos empezó otro partido. Debut de Tomás Palacios y afuera Farías para un 4-4-1 más defensivo.

Terminó apretado y confundido el Pincha, que perdió por completo la pelota en el medio y la marca de Santiago Sosa, quien de cabeza casi se pierde el gol de Defensa. No pudieron los centrales ni tampoco el arquero. Fue tan clara esa jugada como el tiro libre. Se salvó un Estudiantes sin brillo y que lució agotado. Todo para mejorar en el segundo tiempo pero con un jugador menos.

El Barba no cambió el esquema con los ingresos de Adolfo Gaich, Fabricio Pérez y Alexis Castro. Pero buscó frescura y transiciones más cortas. Pero siempre con la desventaja se fue topando con un adversario infranqueable.

Si bien jugó mal todo el partido, la expulsión de Núñez complicó por completo el plan

Recién pasados los 10 minutos se combinaron Pérez y Gaich , una de las pocas veces que el local dejó las marcas. El exCiclón remató al arco, cerca del palo izquierdo. Fue lo más claro de Estudiantes que empezó a encontrar a su figura: Fabricio Iacovich. El arquero cuatro veces salvó, desde afuera del área y adentro, porque tanto Pereyra como Gutiérrrez le ganaron siempre la espalda a Benedetti. Tuvo una doble atajada a los 17 minutos fenomenales.

A los 27 tuvo la más determinante: el penal que le atajó a Rubén Botta a quien le adivinó el palo. Antes hubo una torpe infracción de Pérez a Portillo que Ariel Penel sancionó afuera pero de inmediato Fernando Espinoza le avisó que la revisara y cobró penal.

Pese a malograr el penal Defensa no mermó en su búsqueda y casi siempre lastimó por a banda izquierda, en donde Benedetti y Pérez no pudieron encontrar la receta para frenar a todos los que atacaban por ahí. Esos minutos se jugaron en campo Pincha y muchos de ellos dentro del área. Fue un sufrimiento para los de Domínguez que se abrazaron a un empate pese a que siempre la sensación en el estadio era que el tanto local estaba al caer. Nunca, salvo en esa jugada de Gaich, pudo estar Estudiantes en situación de dominio.

RACHA FAVORABLE Con la igualdad de ayer en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela, Estudiantes alcanzó una racha de nueve partidos sin derrotas, con siete triunfos y dos empates.

NO PUEDE A Estudiantes se le ha hecho casi imposible sumar de a tres en el estadio del Halcón. De acuerdo a las estadísticas, ganó un solo partido de las últimas ocho visitas. Las última (y única) fue en 2015.

