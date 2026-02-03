La UNLP abrió el año estudiantil

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata abrió sus puertas este lunes para dar inicio al curso de ingreso, con más de 6.000 inscriptos que comenzaron la etapa introductoria a la carrera. El arranque del ciclo estuvo marcado por una importante afluencia de estudiantes, en una de las facultades con mayor demanda dentro de la casa de estudios.

El inicio del ingreso en Medicina se da en el marco de la puesta en marcha de los cursos de nivelación en distintas unidades académicas de la UNLP. Ayer también comenzaron sus cursos las facultades de Agronomía, Astronomía, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Naturales y Museo, Informática y Odontología.

Este martes inician los estudiantes de la facultad de Ciencias Veterinarias mientras que mañana se retoman las actividades dentro de la facultad de Ciencias Económicas.

Durante la semana que viene paulatinamente abrirán sus puertas el resto de las unidades académicas, completando así el inicio de un nuevo ciclo lectivo en la Universidad Nacional de La Plata.