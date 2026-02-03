La Ciudad, un horno con registros mayores a 30ºC

Algunos platenses salieron con su termo lleno de agua helada. El sol estuvo intratable y cubrirse fue tarea difícil / Roberto Acosta

En lo que fue la primera jornada hábil y laboral del año para gran parte de los platenses, la temperatura máxima llegó a 32 grados ayer y, en los días que siguen, no bajaría. Incluso, podría subir...

Tras la agobiante última jornada, hoy —miércoles— el día comenzará con 24ºC y llegará, otra vez, a 32ºC. Por su parte, el cielo estará algo a parcialmente nublado con vientos moderados del norte cambiando al sur, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mañana —jueves—, el termómetro escalará un grado en ambas marcas: la mínima será de 25ºC y la máxima, de 33º. Esto se debe a que aumentará la humedad y hasta podrían haber precipitaciones aisladas. Se esperarán vientos moderados del este.

Pasado mañana —viernes—, las temperaturas bajarán a 20ºC la mínima y 28ºC la máxima, mientras que se presentará un cielo mayormente nublado.

El sábado, los registros irán de 18ºC a 28ºC con cielo algo nublado.