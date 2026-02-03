El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?

A poco de confirmar su inesperada separación tras 19 años de relación, Facundo Arana y María Susini compartieron una tarde juntos en las playas de Mar del Plata.

Así, quedó en evidencia por un posteo que hizo el actor en sus redes, donde compartió imágenes de ella caminando por la arena con una tabla de surf.

El gesto impactó a sus seguidores que comenzaron a especular con una posible regreso de la pareja.

Además, Facundo mostró las postales de un evento al que fue en los últimos días y en una de las imágenes se mostró sonriente y abrazado a la madre de sus hijos.

Cómo si eso fuera poco, el actor dejó un comentario con emojis de fueguitos.

Recordemos que hace un tiempo, Facundo Arana habló con Ángel de Brito y le confirmó que se separó de María Susini tras 19 años en pareja y tres hijos en común.

Durante esa la charla el actor habló sobre una posible reconciliación con la modelo: "Si es por mí, quiero recomponer la pareja", había confesado Arana.