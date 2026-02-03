Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
Estudiantes apeló al "bilardismo" y fue clave para traerse un punto ante Defensa y Justicia. El protagonista fue Gastón Benedetti, quien fue captado por las cámaras destrozando el punto del penal con su botín instantes antes de la ejecuación. Una situación que seguramente emocionó a Carlos Salvador Bilardo.
Lo cierto es que con esa acción, mientras todo el Halcón se encontraba festejando la sanción y cerca del árbitro, el defensor albirrojo -con la ayuda de Alexis Castro- se hizo el distraído sin saber que la transmisión lo estaba enfocando y así hizo un pozo para evitar que Rubén Botta ejecute con comodidad el tiro. El final es sabido: Fabricio Iacovich, la figura del Pincha, contuvo el disparo.
Cabe recordar que este fin de semana Leandro Paredes le exigió a Ayrton Costa que cuidara el punto penal ante Newell's, dando cuenta de la importancia que tiene el sitio donde se apoya la pelota. Y justamente un día después, en la misma fecha del Torneo Apertura, el Pincha embarró la zona..
A diferencia de lo que sucedió en el Xeneize (donde el campeón del mundo pudo convertir desde los 12 pasos), el volante de Defensa no pateó como debía y perdió la posibilidad de abrir el marcador para su equipo, que estuvo con superioridad numérica desde los 33 minutos del primer tiempo por la expulsión de Núñez.
Es por eso que todo estudiantes celebró la atajada, pero también el aporte de Benedetti.
