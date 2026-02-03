Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Deportes

VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich

3 de Febrero de 2026 | 09:39

Escuchar esta nota

Estudiantes apeló al "bilardismo" y fue clave para traerse un punto ante Defensa y Justicia. El protagonista fue Gastón Benedetti, quien fue captado por las cámaras destrozando el punto del penal con su botín instantes antes de la ejecuación. Una situación que seguramente emocionó a Carlos Salvador Bilardo.

Lo cierto es que con esa acción, mientras todo el Halcón se encontraba festejando la sanción y cerca del árbitro, el defensor albirrojo -con la ayuda de Alexis Castro- se hizo el distraído sin saber que la transmisión lo estaba enfocando y así hizo un pozo para evitar que Rubén Botta ejecute con comodidad el tiro. El final es sabido: Fabricio Iacovich, la figura del Pincha, contuvo el disparo.

Cabe recordar que este fin de semana Leandro Paredes le exigió a Ayrton Costa que cuidara el punto penal ante Newell's, dando cuenta de la importancia que tiene el sitio donde se apoya la pelota. Y justamente un día después, en la misma fecha del Torneo Apertura, el Pincha embarró la zona..

A diferencia de lo que sucedió en el Xeneize (donde el campeón del mundo pudo convertir desde los 12 pasos), el volante de Defensa no pateó como debía y perdió la posibilidad de abrir el marcador para su equipo, que estuvo con superioridad numérica desde los 33 minutos del primer tiempo por la expulsión de Núñez.

Es por eso que todo estudiantes celebró la atajada, pero también el aporte de Benedetti.

LE PUEDE INTERESAR

La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad

VIDEO.- Se derrumbó un balcón en La Plata y "de milagro no fue una tragedia": los últimos casos
Últimas noticias de Deportes

La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi

No es poco haber ganado en su debut como favorito

Lucho Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
La Ciudad
La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan
Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella
Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Política y Economía
"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?
Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA
Reforma laboral: debate por los gobernadores
Policiales
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla