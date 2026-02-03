Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Información General |UN CONTROL CLAVE QUE NO ADMITE ATAJOS

Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite

Limitar el requerimiento a la firma de un certificado sin evaluación médica real puede dejar pasar problemas de salud y generar riesgos evitables durante el ciclo lectivo, advierten pediatras. Los controles que debe incluir según la edad

Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite

El “apto físico escolar” es requerido cada año para las clases de educación física

3 de Febrero de 2026 | 02:57
Edición impresa

Con la proximidad del inicio del ciclo lectivo, el certificado de aptitud física vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de muchas familias. Aunque en algunos casos se lo aborda como un trámite más a resolver, lejos de ser un mero requisito administrativo constituye una instancia clave para la detección temprana de posibles patologías en los chicos que no conviene eludir.

La práctica extendida de resolver los certificados con la sola firma de una ficha médica, sin controles clínicos ni evaluaciones profundas -advierten pediatras- puede dejar pasar señales tempranas de problemas de salud que no siempre se manifiestan con síntomas evidentes y que pueden volverse riesgosos durante la actividad física escolar.

“El apto físico escolar no debería entenderse como un trámite administrativo. Se trata de una evaluación médica integral que permite detectar de forma temprana alteraciones cardiovasculares, respiratorias, posturales o metabólicas, muchas de las cuales no presentan síntomas evidentes”, explica la médica pediatra Mónica Alvarez.

“Cuando no se realiza un control adecuado -remarca la especialista desde Boreal Salud- algunas alteraciones pueden pasar desapercibidas y representar un riesgo durante la actividad física escolar”.

LO QUE DEBERÍA INCLUIR

En el nivel inicial y los primeros años de la primaria, el apto físico escolar debería incluir una evaluación clínica completa. El control de peso y talla, la medición de la presión arterial, la auscultación cardíaca y respiratoria, y la revisión de antecedentes personales y familiares son pasos básicos que permiten acompañar el crecimiento y verificar que el niño esté en condiciones de realizar actividad física acorde a su edad.

A medida que los chicos crecen y la exigencia física dentro de la escuela aumenta, también deben ajustarse los controles. A partir de los 7 u 8 años, muchos profesionales recomiendan sumar estudios complementarios, como el electrocardiograma. Se trata de un examen sencillo y no invasivo que permite evaluar el funcionamiento del corazón y detectar alteraciones que no aparecen en la vida cotidiana, pero sí pueden manifestarse durante el esfuerzo físico.

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del martes 3 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

“El apto físico escolar es una oportunidad para realizar un chequeo general de salud y no solo para habilitar la clase de educación física. Muchas veces detectamos alteraciones o vacunas pendientes que no habían sido advertidas”, explica la médica pediatra.

Durante la preadolescencia y la adolescencia, el control cobra aún mayor relevancia. El crecimiento acelerado, los cambios hormonales y el aumento de la intensidad en las clases de educación física hacen necesario un seguimiento más exhaustivo. En esta etapa, además del examen clínico y el electrocardiograma, se evalúan aspectos como la postura, la capacidad respiratoria y la respuesta del organismo al esfuerzo.

Otro componente central del apto físico escolar es la verificación del calendario nacional de vacunación, que en la Argentina es gratuito y obligatorio.

En edad escolar se controlan especialmente los refuerzos de vacunas como triple viral, varicela, hepatitis B y triple bacteriana. En la adolescencia, además, se incorporan vacunas como meningococo y VPH. Contar con el esquema completo no solo protege a cada estudiante, sino que reduce el riesgo de brotes dentro del ámbito escolar.

NO REUTILIZABLE

Los profesionales de la salud también advierten sobre una práctica frecuente: reutilizar certificados de años anteriores o firmar fichas sin una evaluación médica actualizada. El cuerpo de niños y adolescentes cambia año a año, y esos cambios pueden modificar las condiciones de salud. Confiar en controles viejos genera una falsa sensación de seguridad y deja expuesta a la población escolar a riesgos evitables.

Cumplir con el apto físico escolar de manera responsable implica mucho más que cumplir con una exigencia institucional. Es una herramienta concreta de prevención, que permite detectar problemas a tiempo, asegurar una actividad física segura y acompañar el crecimiento con controles médicos reales y vacunación al día. Se trata en definitiva de una inversión en salud que impacta en el bienestar de los chicos y adolescentes durante todo el año escolar.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Información General

La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar

Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto

Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre

¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
La Ciudad
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso
Deportes
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
Nicolás Barros Schelotto no para de sorprender con su pegada de zurda
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla