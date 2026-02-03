Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este martes

Deportes |En el Turismo Pista

Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención

Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
3 de Febrero de 2026 | 12:42

Escuchar esta nota

El piloto Lautaro Berot sufrió un fuerte accidente el viernes pasado durante las pruebas de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego de perder el control de su auto e impactar contra el muro de contención. 

Según se informó, el incidente habría sido provocado por la inhalación de gases dentro del habitáculo del vehículo, lo que afectó la capacidad de manejo del piloto en plena tanda de entrenamientos. Tras el impacto, Berot fue asistido rápidamente y trasladado a un centro médico para realizarle controles preventivos.

Horas después, el propio corredor utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y confirmar que el accidente lo dejará fuera de competencia por un tiempo, por lo que no podrá participar de la primeras fechas del campeonato 2026 del Turismo Pista Clase 2.

El episodio generó preocupación en el ambiente del automovilismo y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los autos de competición, especialmente en lo referido a la ventilación interna y la prevención de la acumulación de gases en el habitáculo durante las pruebas y las carreras.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"

¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Últimas noticias de Deportes

Diseñado por un jugador y quedó para la historia: los detalles del renovado escudo de Gimnasia

VIDEO. ¡Se emocionó Bilardo! Benedetti destrozó el punto del penal que terminó en las manos de Iacovich

La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Policiales
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
Espectáculos
El mar ayuda a lavar diferencias: Facundo Arana y María Susini, juntos en la playa... ¿reconciliados?
Telefe presentó Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro reveló detalles del nuevo formato 
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Llega el debut de Beto Casella a América TV: fecha, el equipo de panelistas y nombre del programa
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
Política y Economía
Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
Audiencia clave por el "Yategate": Martín Insaurralde, complicado para justificar su fortuna
"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?
Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
La Ciudad
Cuáles son las postas de atención de salud gratuitas de La Plata esta semana
Autos abandonados en La Plata: nuevo operativo de remoción en el Casco Urbano y en tres localidades
La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan
Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
Abren un casting público en el teatro de la UNLP: cómo anotarse y requisitos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla