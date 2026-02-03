Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención

El piloto Lautaro Berot sufrió un fuerte accidente el viernes pasado durante las pruebas de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, luego de perder el control de su auto e impactar contra el muro de contención.

Según se informó, el incidente habría sido provocado por la inhalación de gases dentro del habitáculo del vehículo, lo que afectó la capacidad de manejo del piloto en plena tanda de entrenamientos. Tras el impacto, Berot fue asistido rápidamente y trasladado a un centro médico para realizarle controles preventivos.

El video del accidente del Turismo Pista en La Plata es estremecedor. Seguridad totalmente precaria, en todos los aspectos.

De milagro no pasó algo peor, el piloto volvió a nacer. pic.twitter.com/sxjo0nff5k — Juan Pablo Otrosky 🇦🇷🏁 (@jp_otrosky) February 2, 2026

Horas después, el propio corredor utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y confirmar que el accidente lo dejará fuera de competencia por un tiempo, por lo que no podrá participar de la primeras fechas del campeonato 2026 del Turismo Pista Clase 2.

El episodio generó preocupación en el ambiente del automovilismo y reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los autos de competición, especialmente en lo referido a la ventilación interna y la prevención de la acumulación de gases en el habitáculo durante las pruebas y las carreras.