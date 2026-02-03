Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
El representante legal de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó la nulidad del juicio por la Causa Cuadernos durante la primera audiencia posterior al receso judicial. El planteo se centró en cuestionar la validez de las declaraciones de los imputados arrepentidos y el método de designación de las autoridades judiciales que intervinieron en la instrucción.
El Tribunal Oral Federal N°7 retomó la actividad este martes para tratar las cuestiones preliminares del debate. En esta instancia, la defensa de la expresidenta argumentó que el proceso carece de legitimidad debido a que el juez y el fiscal iniciales no fueron asignados por sorteo. Respecto a los arrepentidos, Beraldi afirmó que "se los quebró, a través de la detención preventiva".
Durante su exposición, el abogado sostuvo que el expediente presenta vicios de origen relacionados con la elección de la jurisdicción. Según su presentación, la falta de un sorteo transparente vulneró las normas procesales. Al respecto, señaló: "Estamos en presencia de un proceso nulo, este proceso surgió de un engaño, se incurrió en el vicio de forum shopping. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera".
La defensa insistió en que el cumplimiento de los procedimientos naturales de designación es un requisito legal para cualquier investigación. Beraldi remarcó ante el tribunal que el accionar del Ministerio Público debe ajustarse estrictamente a la normativa vigente. "El fiscal no investiga cualquier cosa, ni de cualquier manera: lo hace en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo. No a dedo", manifestó.
Cristina Kirchner, quien permanece en su domicilio de San José 1111, afronta este año el inicio de otros procesos judiciales además de la Causa Cuadernos. En el calendario de los tribunales se encuentran programados los debates correspondientes a las causas Hotesur - Los Sauces y el Memorándum con Irán.
El juicio actual se reanudó bajo una modalidad que busca acelerar los plazos del proceso mediante un cronograma de audiencias frecuentes. En este expediente se investiga una presunta asociación ilícita y maniobras de recaudación de fondos entre los años 2003 y 2015. El tribunal ha dispuesto que las jornadas combinen el formato virtual con la presencialidad para determinados actos procesales.
La conducción del debate está a cargo de los magistrados Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, con la participación de la fiscal Fabiana León. El esquema de trabajo establece sesiones los martes a partir de las 13:30 y los jueves desde las 09:00, siendo obligatoria la presencia de los involucrados únicamente durante las declaraciones indagatorias.
La investigación original, llevada adelante por la fiscalía de Carlos Stornelli, se estructuró sobre las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y el análisis de contratos en los sectores de transporte ferroviario, corredores viales y obra pública. Estos ejes conforman la base probatoria que la fiscalía utiliza para sostener la acusación de cohecho.
Desde la parte acusadora se vinculó directamente a la expresidenta con la recepción de los pagos. Durante las audiencias previas, la fiscalía afirmó que la actual presidenta del Partido Justicialista "fue la destinataria final de los sobornos. Se probó que además de haber sido la jefa de la asociación ilícita, recibió las coimas".
El Ministerio Público Fiscal argumentó que la imputada tenía la autoridad para administrar los fondos bajo investigación. Según la tesis de la fiscalía, ella "resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas".
Por su parte, la defensa de la exmandataria rechazó las acusaciones mediante presentaciones escritas en las que negó la existencia de evidencias directas. En sus descargos, Kirchner sostuvo: "No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen".
