Cuáles son las postas de atención de salud gratuitas de La Plata esta semana

Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
Más de 18 horas sin luz, avenidas sin semáforos y bronca vecinal en La Plata: la explicación de Edelap
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
La Plata, en alerta por el calor y amenazada por tormentas este martes: a qué hora se esperan
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Diseñado por un jugador y quedó para la historia: los detalles del renovado escudo de Gimnasia
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Audiencia clave por el "Yategate": Martín Insaurralde, complicado para justificar su fortuna
Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?
Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
Abren un casting público en el teatro de la UNLP: cómo anotarse y requisitos
¡Alivio! Apareció la joven de La Plata que salió del dentista y no se supo más de ella
Minerales críticos y poder global: la movida argentina en el corazón de Estados Unidos
VIDEO. Tras estar en Mar del Plata, la fragata ARA Libertad llegó al Puerto La Plata
La China o Wanda: quién ganó el rating en la tele, los números del fuego
La suculenta oferta que rechazó Boca por el Changuito Zeballos
Autos abandonados en La Plata: nuevo operativo de remoción en el Casco Urbano y en tres localidades
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado bonaerense
Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Se supo: por qué inusuales aviones militares sobrevolaron La Plata y causaron curiosidad
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Los bots ya tienen su propia "red social" y dialogan por su cuenta:¿qué es la etapa de "singularidad" de las "máquinas"?
Propietarios de yates de lujo pagaron $56 millones de deuda a ARBA
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El municipio refuerza la campaña contra el dengue y el hantavirus
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata difundió el cronograma de las jornadas de salud que se realizarán esta semana en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, habrá actividades en Los Hornos, Villa Elisa, City Bell, Gorina, Gonnet, El Retiro y el casco urbano.
Con el fin de ampliar el acceso a la salud pública y optimizar la prevención de enfermedades, la Comuna realizará talleres preventivos sobre hantavirus y charlas sobre dengue, entregará folletería informativa y repelentes y aplicará vacunas. A su vez, habrá vacunación para niños y adultos, enfermería y testeos de VIH y sífilis.
En simultáneo al cronograma semanal, en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando periódicamente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid. Recientemente, además, incorporó la vacuna contra el dengue.
La semana de salud comenzó este lunes en el Casco urbano y Los Hornos con control de foco de coqueluche, charlas educativas sobre el hantavirus, vacunación de calendario y de campaña, y testeos rápidos de VIH y sífilis.
MARTES 3 DE FEBRERO – DE 9:00 A 13:00
Plaza Luis Castell – Centenario e/ 49 y 51, Villa Elisa
Vacunación y control de libreta. Certificado bucodental y controles pediátricos.
MARTES 3 DE FEBRERO – DE 12:30 A 15:00
CAPS N° 45 – Calle 46 y 158
Testeos rápidos de VIH y sífilis.
LE PUEDE INTERESAR
Autos abandonados en La Plata: nuevo operativo de remoción en el Casco Urbano y en tres localidades
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 9:00 A 11:00
471 y 30 - City Bell
Controles de foco en el marco del plan municipal de prevención contra el dengue. Visita puerta a puerta con búsqueda activa de febriles y entrega de folletería informativa.
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – 11:00 A 13:00
487 y 133 - Gorina
Controles de foco en el marco del plan municipal de prevención contra el dengue. Visita puerta a puerta con búsqueda activa de febriles y entrega de folletería informativa.
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00
Hospital El Dique - Ensenada
Actividad por el Día Mundial del Cáncer. Stand informativo, entrega de folletería y taller para desmitificar el cáncer y concientizar sobre prevención.
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00
Comedor Los Angelitos del Retiro – 47 e/ 162 y 163, El Retiro
Charla de prevención sobre hantavirus, información sobre síntomas y cuidados.
MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 14:00 A 16:00
CAPS 16 y puerta a puerta en zona de Quintas (167 y 600, 167 y 70, 66 entre 173 y 174)
Prevención de dengue y hantavirus. Información sobre prevención, síntomas y cuidados. Entrega de repelentes e información sobre vacuna contra dengue.
JUEVES 5 DE FEBRERO – DE 9:00 A 12:00
República de los Niños
Jornada de prevención sobre dengue y hantavirus con entrega de folletería, charla y distribución de repelentes.
JUEVES 5 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00
Casita de Lali – Calle 52 e/ 161 y 162
Charla de prevención sobre hantavirus, información sobre síntomas y cuidados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí