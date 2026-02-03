Cuáles son las postas de atención de salud gratuitas de La Plata esta semana

La Municipalidad de La Plata difundió el cronograma de las jornadas de salud que se realizarán esta semana en distintos barrios de la ciudad. En esta oportunidad, habrá actividades en Los Hornos, Villa Elisa, City Bell, Gorina, Gonnet, El Retiro y el casco urbano.

Con el fin de ampliar el acceso a la salud pública y optimizar la prevención de enfermedades, la Comuna realizará talleres preventivos sobre hantavirus y charlas sobre dengue, entregará folletería informativa y repelentes y aplicará vacunas. A su vez, habrá vacunación para niños y adultos, enfermería y testeos de VIH y sífilis.

En simultáneo al cronograma semanal, en los diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando periódicamente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampión y contra el covid. Recientemente, además, incorporó la vacuna contra el dengue.

EL CRONOGRAMA DE LA SEMANA

La semana de salud comenzó este lunes en el Casco urbano y Los Hornos con control de foco de coqueluche, charlas educativas sobre el hantavirus, vacunación de calendario y de campaña, y testeos rápidos de VIH y sífilis.

MARTES 3 DE FEBRERO – DE 9:00 A 13:00

Plaza Luis Castell – Centenario e/ 49 y 51, Villa Elisa

Vacunación y control de libreta. Certificado bucodental y controles pediátricos.

MARTES 3 DE FEBRERO – DE 12:30 A 15:00

CAPS N° 45 – Calle 46 y 158

Testeos rápidos de VIH y sífilis.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 9:00 A 11:00

471 y 30 - City Bell

Controles de foco en el marco del plan municipal de prevención contra el dengue. Visita puerta a puerta con búsqueda activa de febriles y entrega de folletería informativa.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – 11:00 A 13:00

487 y 133 - Gorina

Controles de foco en el marco del plan municipal de prevención contra el dengue. Visita puerta a puerta con búsqueda activa de febriles y entrega de folletería informativa.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00

Hospital El Dique - Ensenada

Actividad por el Día Mundial del Cáncer. Stand informativo, entrega de folletería y taller para desmitificar el cáncer y concientizar sobre prevención.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00

Comedor Los Angelitos del Retiro – 47 e/ 162 y 163, El Retiro

Charla de prevención sobre hantavirus, información sobre síntomas y cuidados.

MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO – DE 14:00 A 16:00

CAPS 16 y puerta a puerta en zona de Quintas (167 y 600, 167 y 70, 66 entre 173 y 174)

Prevención de dengue y hantavirus. Información sobre prevención, síntomas y cuidados. Entrega de repelentes e información sobre vacuna contra dengue.

JUEVES 5 DE FEBRERO – DE 9:00 A 12:00

República de los Niños

Jornada de prevención sobre dengue y hantavirus con entrega de folletería, charla y distribución de repelentes.

JUEVES 5 DE FEBRERO – DE 10:00 A 12:00

Casita de Lali – Calle 52 e/ 161 y 162

Charla de prevención sobre hantavirus, información sobre síntomas y cuidados.