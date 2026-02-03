Miramón debutó en medio de la ovación

Nacho Miramón tuvo su estreno con la camiseta del Lobo / PrensaGELP

Los hinchas de Gimnasia esperaban con cierta ansiedad la vuelta de Ignacio Miramón. Y así fue, después de estar ausente en las primeras dos fechas por una lesión muscular, el volante, finalmente, pudo hacer su estreno con la camiseta del Lobo.

Ni bien pisó el césped del Juan Carmelo Zerillo, Miramón recibió una fuerte ovación por parte de los hinchas, que además, aplaudieron cada intervención del ex jugador de Boca y del Lille francés.

Nacho ingresó a los 25 minutos del complemento en reemplazo de Augusto Max, y su primera pelota la tocó un minuto después.

La presencia del volante, surgido de las inferiores de Gimnasia, mostró prestancia en la mitad de la cancha. Algo que necesitaba el equipo en los últimos partidos.

Tal vez le faltó algo de precisión en las entregas, por el prolongado tiempo que estuvo inactivo, pero su actuación fue importante, sobre todo, después de la media hora, cuando Gimnasia encontró espacios y pudo definir el partido ante Aldosivi.

El primer remate al arco del ex jugador de Boca se produjo a los 30 minutos. Y el segundo, a los 34, antes del segundo gol de Agustín Auzmendi.

Miramón, que trabajó en el medio, y por momentos se volcó a la derecha, puso la asistencia para Agustín Auzmendi, en la jugada que terminó con el penal, que luego transformó en el tercero el Chelo Marcelo Torres (octavo gol con la camiseta del Lobo).

En líneas generales, el volante mens sana redondeó una actuación convincente, porque a pesar de haber permanecido en el campo más de 20 minutos, pudo imponer su jerarquía y su calidad. Cabe recordar que la última vez que jugó de manera oficial fue en abril del año pasado, ante Estudiantes, pero jugando con la camiseta de Boca.