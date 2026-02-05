Inseguridad, el ítem que deja en rojo al comercio

La propietaria de una verdulería que está frente a un tradicional teatro platense, estaba en la mañana de ayer preparándose para descargar mercadería en su local, cuando llegaron motochorros y le hicieron pasar un pésimo momento.

Por lo que trascendió en esferas policiales, minutos después de las 10.30 la víctima, de 28 años, estacionó su vehículo frente al Teatro Ópera, en la calle 58 entre 10 y 11, cuando se produjo la rutina de aquella se modificó por completo.

Una vez que la comerciante sacó a la vereda un cartel, abrió la puerta de entrada y encendió la luz, fue abordada por dos delincuentes que tenían puestas gorritas con visera y que al hablar evidenciaron un acento extranjero.

Los voceros citaron que “le apuntaron con un arma de fuego y le robaron 80.000 pesos, papeles del mercado y vales”. Huyeron a contramano por la calle 58.