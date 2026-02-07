Lo golpearon con un bate de béisbol para sacarle la moto

Un joven de 18 años circulaba en su moto cero kilómetro junto a su novia, en las primeras horas de ayer, por calles de Villa Elvira, cuando terminó siendo víctima de un violento asalto callejero.

En base a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, el ataque se suscitó alrededor de las 4.30, cuando se desplazaba en una moto marca Bajaj, modelo Rouser 125 LS, color blanca, año 2026, con su acompañante, por calle 116 desde 90 hasta 89.

Fue entonces que, se indicó, en 116 y 90 los abordaron los ocupantes de un auto Peugeot 207, gris claro, cuyo conductor, en azarosa maniobra, se detuvo delante de la referida moto.

Un vocero del caso precisó que, inclusive, quien manejaba al Peugeot “puso la reversa y golpeó a la moto”, para asustar a la pareja.

Enseguida, consignó, “bajaron el conductor y quien estaba en el asiento de acompañante en ese auto. Uno de ellos tenía un bate de béisbol en una mano. Hubo una leve resistencia del chico y fue golpeado con ese objeto”. Y cerró: “Uno de los ladrones le robó la moto y el cómplice volvió al auto para también escapar de la zona”.