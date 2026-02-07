“Yo estoy enojada, tuve que entregar a mis hijas”

A dos semanas del violento episodio ocurrido en 142 y 57, en Los Hornos, habló por primera vez la madre de dos de las cuatro jóvenes detenidas por la pelea que terminó con la amputación de una pierna de Marcelo Castagnet Romero (23). En diálogo con EL DIA, la mujer pidió disculpas públicas al joven y aseguró que no justificará a sus hijas. “Quiero pedirle perdón de corazón. No las voy a defender: si hicieron algo, que la Justicia actúe”, expresó.

Conmovida por el impacto del caso, sostuvo que fue ella misma quien colaboró para que las acusadas se entregaran. “Estoy enojada por lo que hicieron. Esto no se hace, por eso tuve que entregar a mis hijas”, afirmó. Según su versión, las jóvenes no estaban inicialmente en el lugar y habrían acudido tras el llamado de una sobrina que tenía conflictos previos. También señaló que ni ellas ni su familia conocían a la víctima. En tanto Marcelo, ya en su casa, continúa su recuperación bajo un fuerte pedido de justicia.