Policiales |Una nueva acusación sacude a la Legislatura bonaerense

Otra grave denuncia de abuso sexual contra un empleado del Senado

Otra grave denuncia de abuso sexual contra un empleado del Senado
7 de Febrero de 2026 | 02:50
Edición impresa

Un nuevo escándalo sacude a la Legislatura bonaerense y vuelve a poner el foco sobre el Senado provincial, en medio de la causa que mantiene detenidos a dos empleados acusados de liderar la denominada secta “La Orden de la Luz”. Ahora, una trabajadora administrativa denunció por abuso sexual, acoso laboral y amenazas a un empleado que se desempeña como jefe de mantenimiento y que además ocupaba un rol gremial dentro del organismo.

La presentación judicial expone un escenario de hostigamiento sostenido durante años dentro del ámbito laboral, que habría derivado en un episodio de extrema gravedad ocurrido en enero de 2022. Según el testimonio incorporado, la denunciante se encontraba trabajando en su oficina cuando el acusado habría realizado comentarios de índole sexual y luego intentado forzar un contacto físico no consentido. La mujer logró resistirse y evitar que la situación avanzara, aunque aseguró haber quedado profundamente afectada por lo sucedido.

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, el presunto agresor habría utilizado su posición jerárquica y su peso gremial para ejercer presión sobre distintas empleadas, generando un clima de miedo e impunidad dentro del lugar de trabajo. La víctima también mencionó antecedentes de acoso hacia otras trabajadoras y supuestas amenazas destinadas a impedir que avanzaran con denuncias formales, lo que habría contribuido a que los hechos permanecieran silenciados durante años.

La causa judicial se inició en 2024 y en los últimos días registró movimientos relevantes. A partir de los elementos reunidos, la Justicia dispuso medidas cautelares para proteger a la denunciante, entre ellas una prohibición de acercamiento y hostigamiento por parte del acusado, además de otras acciones orientadas a resguardar su integridad física y psicológica. También se ordenó la intervención de organismos especializados en violencia de género y la elaboración de informes psicológicos para acompañar el proceso.

Según relató la mujer, decidió avanzar con la denuncia luego de atravesar un período personal muy complejo. Explicó que durante el tiempo en que ocurrieron los hechos su esposo se encontraba gravemente enfermo y que, tras su fallecimiento y luego de atravesar el duelo, logró reunir la fortaleza necesaria para acudir a la Justicia. En ese sentido, señaló que durante años temió perder su trabajo o sufrir represalias si hablaba.

El expediente continúa en etapa investigativa y contempla la realización de pericias psicológicas, además de la declaración de posibles testigos que podrían aportar elementos clave para reconstruir lo ocurrido. En paralelo, la denunciante solicitó ser reconocida formalmente como particular damnificada dentro del proceso, mientras su defensa reclama que se profundicen las medidas de protección ante el temor de nuevos episodios de intimidación.

Un precedente que propone cambios estructurales

VIDEO.- Motociclista voló más tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

El nuevo caso se suma a una serie de denuncias que ya golpean a la Legislatura bonaerense, especialmente tras la detención de dos empleados señalados como líderes de la secta “La Orden de la Luz”, acusados de múltiples abusos sexuales. En ese contexto, el surgimiento de nuevas presentaciones judiciales vuelve a encender alarmas sobre posibles prácticas de violencia y abuso de poder.

 

