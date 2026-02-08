Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Etcheverry

Salieron a dar una vuelta y al regresar, ya les habían robado

8 de Febrero de 2026 | 02:51
Los escruches en viviendas siguen a la orden del día durante este verano y tampoco se salvó una pareja que, con sus pequeños hijos, cuando tuvieron que salir circunstancialmente de su hogar en la localidad de Ángel Etcheverry, al oeste platense.

Un allegado al caso hizo saber a este diario que a las 7 de la tarde del viernes, esta familia se retiró de este domicilio, en la zona de 217 y 47.

El vocero informó que “la mujer volvió cinco horas después y vio la reja de su puerta abierta, el candado en el piso y el vidrio roto de la puerta balcón. Vio todo desordenado”. Acotó que “faltaban 400 mil pesos, un televisor, una Play 4, un celular, una planchita para el pelo y documentación”.

 

