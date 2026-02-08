Salieron a dar una vuelta y al regresar, ya les habían robado

Los escruches en viviendas siguen a la orden del día durante este verano y tampoco se salvó una pareja que, con sus pequeños hijos, cuando tuvieron que salir circunstancialmente de su hogar en la localidad de Ángel Etcheverry, al oeste platense.

Un allegado al caso hizo saber a este diario que a las 7 de la tarde del viernes, esta familia se retiró de este domicilio, en la zona de 217 y 47.

El vocero informó que “la mujer volvió cinco horas después y vio la reja de su puerta abierta, el candado en el piso y el vidrio roto de la puerta balcón. Vio todo desordenado”. Acotó que “faltaban 400 mil pesos, un televisor, una Play 4, un celular, una planchita para el pelo y documentación”.