Ganó Real Madrid y no le pierde pisada a Barça

Con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, Real Madrid venció 2-0 a Valencia en Mestalla y sigue un punto por detrás del líder de LaLiga, Barcelona.
No le sobró demasiado a Real Madrid, que no brilla y recién pudo liquidar el pleito en tiempo de descuento ante un equipo que está complicado con el descenso.
Desde el inicio se pudieron apreciar las intenciones de ambos equipos, con Real Madrid más cerca del área de Valencia. De todos modos, ninguno de los dos tuvo precisión en los últimos metros, por lo que la primera parte finalizó sin goles.
Real Madrid se puso en ventaja a los 20 minutos del complemento por intermedio de Álvaro Carreras, quien convirtió luego de una muy buena jugada personal en área rival. Valencia no se quedó quieto e intentó igualar el marcador, pero no tuvo claridad y -con el tiempo cumplido- fue Kylian Mbappe quien puso el 0-2. De esta manera Real Madrid llegó a los 57 puntos, uno menos que el puntero Barcelona.
Por su parte, Betis dio la nota al derrotar 1-0 como visitante a Atlético Madrid. El brasileño Antony marcó el gol del triunfo para los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini. En el equipo de Simeone, Julián Álvarez fue reemplazado en el entretiempo.
Además, Athletic de Bilbao le ganó 4-2 a Levante y Getafe venció 2-0 a Alavés como visitante. La vigésimo tercera fecha se cerrará hoy con el partido en el que Villarreal recibirá a Espanyol para alcanzar al Colchonero en el podio del torneo.
Lautaro tuvo su festejo en el 5 a 0 de Inter sobre Sassuolo
Copa Davis: un serie que al final dejó heridas difíciles de sanar
