Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |FUE 2-0 SOBRE VALENCIA COMO VISITANTE

Ganó Real Madrid y no le pierde pisada a Barça

9 de Febrero de 2026 | 01:36
Edición impresa

Con goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé, Real Madrid venció 2-0 a Valencia en Mestalla y sigue un punto por detrás del líder de LaLiga, Barcelona.

No le sobró demasiado a Real Madrid, que no brilla y recién pudo liquidar el pleito en tiempo de descuento ante un equipo que está complicado con el descenso.

Desde el inicio se pudieron apreciar las intenciones de ambos equipos, con Real Madrid más cerca del área de Valencia. De todos modos, ninguno de los dos tuvo precisión en los últimos metros, por lo que la primera parte finalizó sin goles.

Real Madrid se puso en ventaja a los 20 minutos del complemento por intermedio de Álvaro Carreras, quien convirtió luego de una muy buena jugada personal en área rival. Valencia no se quedó quieto e intentó igualar el marcador, pero no tuvo claridad y -con el tiempo cumplido- fue Kylian Mbappe quien puso el 0-2. De esta manera Real Madrid llegó a los 57 puntos, uno menos que el puntero Barcelona.

Por su parte, Betis dio la nota al derrotar 1-0 como visitante a Atlético Madrid. El brasileño Antony marcó el gol del triunfo para los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini. En el equipo de Simeone, Julián Álvarez fue reemplazado en el entretiempo.

Además, Athletic de Bilbao le ganó 4-2 a Levante y Getafe venció 2-0 a Alavés como visitante. La vigésimo tercera fecha se cerrará hoy con el partido en el que Villarreal recibirá a Espanyol para alcanzar al Colchonero en el podio del torneo.

LE PUEDE INTERESAR

Lautaro tuvo su festejo en el 5 a 0 de Inter sobre Sassuolo

LE PUEDE INTERESAR

Copa Davis: un serie que al final dejó heridas difíciles de sanar

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

Boca, en una ráfaga, cayó 2 a 1 ante Vélez en su visita a Liniers

Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne

Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales

Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea

Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra

“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua

Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos
Últimas noticias de Deportes

Ráfaga: Vélez borró a Boca de la cancha en dos minutos

Regreso sin peso de Merentiel en el Xeneize

Ecos de la furia de los hinchas tras el papelón

Estudiantes: vende a Cetré y recibe a Riestra
Policiales
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Mataron a un hombre a la salida de un boliche
El Mondongo en alerta por otra intrusión delictiva
En 2024, más de 4 mil chicos en conflicto con la ley
Espectáculos
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
El conejo malo cobró cero dólares, pero podría ganar muchos millones
“Es horrible”: La Chiqui, otra vez contra su estatua
Camino al Oscar, “Una batalla tras otra” se perfila ganadora
El actor que hizo de Elvis ahora será Lance Armstrong
Política y Economía
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
La grieta por el acuerdo con EE.UU.: ¿oportunidad o una concesión excesiva?
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
La Ciudad
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Habrá que “acostumbrarse” a los problemas del tren

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla