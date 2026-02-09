De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Los comerciantes se las ingenian ante un nuevo aumento de la carne
Ropa más barata, empleo en caída: la crisis del sector textil
Bailar en el agua: tendencia en La Plata para no dejar de moverse
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Semana clave para las paritarias de docentes y estatales bonaerenses
Fuego latino en el Super Bowl: Bad Bunny le mandó un mensaje a Trump
Se abre una nueva oportunidad para la inscripción a las cursadas del Instituto Superior FEMEBA
Impuesto a las Ganancias: piden separarlo de la reforma laboral
Cómo negocia el Gobierno para aprobar la baja en la edad de imputabilidad
Empieza a tomar forma en la UCR el proyecto para adelantar su interna
Julio Alak vuelve a la conducción del PJ La Plata con una lista de unidad
Cúneo Libarona ratificó que continuará al frente del Ministerio de Justicia
Qué busca la justicia en las cuentas y en los plazos fijos de la AFA
Los carnavales ponen primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad
Vivir con miedo en La Plata: la calle y la “ruleta rusa” de la violencia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En las veredas de la Ciudad, los vecinos se cruzan, señalan y reclaman por las podas indiscriminadas de árboles que dejan las veredas llenas de ramas, rallan autos, dificultan el tránsito peatonal y estacionar, e incluso arrojan restos a la mitad de las calzadas.
En las últimas semanas hubo veredas en distintos puntos de La Plata que aparecieron tapadas de estos desechos: montañas de ramas que cubren baldosas, ocupan rampas para personas con discapacidad y obligan a los peatones a descender a la calle para poder caminar.
“No podemos ni pasar con un cochecito de bebé, imaginate estacionar, es un desastre”, se quejó una vecina de El Mondongo por una poda que cubrió su cuadra, semanas atrás, en calle 115, de 63 hasta 67.
El malestar no es nuevo. En otros sectores de La Plata también hubo conflictos por cómo se lleva adelante el arbolado urbano y las podas técnicas, que en algunos casos han terminado en reclamos judiciales o condenas por podas y talas mal ejecutadas.
Varios residentes admiten que hay motivos legítimos para podar: ramas que ingresan a los hogares, riesgo de caída sobre líneas de tendido eléctrico o que rozan balcones. Pero la línea entre una intervención responsable y un corte indiscriminado parece haberse perdido.
A fines del mes pasado, otro frentista denunció que, en calle 5 entre 62 y 63, “hay tachos de basura bajo árboles y, como a la maquina de los camiones recolectores se les complica agarrarlos, se mutilan árboles fuera de la época de poda con la posibilidad de colocación en lugares sin árboles. Cortaron media copa de un tilo”.
LE PUEDE INTERESAR
Se mantendrán las máximas de 30º hasta mitad de semana
LE PUEDE INTERESAR
Refuerzan la prevención contra el dengue
“Piden cortes porque las ramas entran a las casas, sí, pero acá parecen motosierras sin criterio. Rayan mi auto, las tiran al medio de la calle, y después no vienen a levantar nada”, reclamó un vecino de Barrio Norte por los cortes de árboles durante la última semana en la zona de calle 2, desde 32 hasta 34.
El reclamo se mezcla también con la queja por la temporada de poda: según especialistas, hay épocas en que la intervención en árboles es menos aconsejable biológicamente —por ejemplo, cuando no están en su fase de latencia— y, aun así, se lleva a cabo sin mayor explicación técnica ni aviso a los vecinos.
Todo vecino puede solicitar la poda o corte de raíces de un árbol público ante la Municipalidad (si llama al 147), siempre que haya motivos justificados y sea evaluado por profesionales.
Sin embargo, a las intervenciones municipales se suman, según vecinos, la participación de particulares, lo cual está estrictamente prohibido por ordenanza.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí