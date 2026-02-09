Siguen las podas indiscriminadas y más vecinos reclaman en la Ciudad

En las veredas de la Ciudad, los vecinos se cruzan, señalan y reclaman por las podas indiscriminadas de árboles que dejan las veredas llenas de ramas, rallan autos, dificultan el tránsito peatonal y estacionar, e incluso arrojan restos a la mitad de las calzadas.

En las últimas semanas hubo veredas en distintos puntos de La Plata que aparecieron tapadas de estos desechos: montañas de ramas que cubren baldosas, ocupan rampas para personas con discapacidad y obligan a los peatones a descender a la calle para poder caminar.

“No podemos ni pasar con un cochecito de bebé, imaginate estacionar, es un desastre”, se quejó una vecina de El Mondongo por una poda que cubrió su cuadra, semanas atrás, en calle 115, de 63 hasta 67.

El malestar no es nuevo. En otros sectores de La Plata también hubo conflictos por cómo se lleva adelante el arbolado urbano y las podas técnicas, que en algunos casos han terminado en reclamos judiciales o condenas por podas y talas mal ejecutadas.

Varios residentes admiten que hay motivos legítimos para podar: ramas que ingresan a los hogares, riesgo de caída sobre líneas de tendido eléctrico o que rozan balcones. Pero la línea entre una intervención responsable y un corte indiscriminado parece haberse perdido.

A fines del mes pasado, otro frentista denunció que, en calle 5 entre 62 y 63, “hay tachos de basura bajo árboles y, como a la maquina de los camiones recolectores se les complica agarrarlos, se mutilan árboles fuera de la época de poda con la posibilidad de colocación en lugares sin árboles. Cortaron media copa de un tilo”.

“Piden cortes porque las ramas entran a las casas, sí, pero acá parecen motosierras sin criterio. Rayan mi auto, las tiran al medio de la calle, y después no vienen a levantar nada”, reclamó un vecino de Barrio Norte por los cortes de árboles durante la última semana en la zona de calle 2, desde 32 hasta 34.

El reclamo se mezcla también con la queja por la temporada de poda: según especialistas, hay épocas en que la intervención en árboles es menos aconsejable biológicamente —por ejemplo, cuando no están en su fase de latencia— y, aun así, se lleva a cabo sin mayor explicación técnica ni aviso a los vecinos.

Todo vecino puede solicitar la poda o corte de raíces de un árbol público ante la Municipalidad (si llama al 147), siempre que haya motivos justificados y sea evaluado por profesionales.

Sin embargo, a las intervenciones municipales se suman, según vecinos, la participación de particulares, lo cual está estrictamente prohibido por ordenanza.