Lautaro tuvo su festejo en el 5 a 0 de Inter sobre Sassuolo

El Inter de Milán goleó 5-0 como visitante al Sassuolo, con gol incluido del delantero argentino Lautaro Martínez, y se afianza como líder en la Serie A de Italia con 58 puntos.

Los otros goles del “Nerazzurri” los hicieron el alemán Yann Bisseck, el francés Marcus Thuram, el suizo Manuel Akanji y el brasileño Luis Henrique. Sassuolo jugó más de media hora con uno menos por la expulsión del serbio Nemanja Matic.

Parma le ganó 1-0 como visitante al Bologna gracias al gol del mediocampista argentino Christian Ordóñez a los 94 minutos, para trepar al 14° puesto y respirar un poco con respecto a la zona de descenso, donde actualmente se encuentran Fiorentina, Pisa y Hellas Verona.

Lecce venció 2-1 como local al Udinese y le sacó tres puntos a la Fiorentina. Los goles del ganador fueron del israelí Omri Gandelman y el zambiano Lameck Banda. El francés Oumar Solet había igualado para la visita.

Juventus le empató sobre la hora a Lazio. Fue 2-2 con goles de Pedro y Gustav Isaksen para el equipo de la capital, en tanto que Weston McKennie y Pierre Kalulu convirtieron para el local.