Refuerzan la prevención contra el dengue

Con jornadas informativas, acciones territoriales y entrega de repelentes, durante la última semana se reforzaron en distintos barrios de La Plata las tareas de prevención contra el dengue, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito transmisor y promover el cuidado comunitario.

Las actividades se desarrollaron en City Bell, Gorina, Gonnet y Los Hornos, donde personal de salud realizó recorridas puerta a puerta, controles de foco y difusión de información clave.

En City Bell y Gorina los especialistas llevaron adelante controles en viviendas que incluyeron visitas domiciliarias, búsqueda activa de personas con cuadros febriles y entrega de folletería con recomendaciones como el descacharrado y el uso de repelente.

En tanto que en Los Hornos, desde el CAPS 16 y mediante operativos territoriales, brindaron a los vecinos información sobre síntomas, cuidados y la importancia de la consulta temprana, además de la entrega de repelentes y orientación sobre la vacuna contra el dengue.

Las autoridades remarcaron la importancia de sostener estas medidas de manera constante y de la participación activa de la comunidad para prevenir contagios, especialmente en épocas de mayor circulación del mosquito.