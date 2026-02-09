Primer triunfo de Independiente en el Apertura

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
El Rojo derrotó 1-0 al Calamar en Vicente López, y volvió a la victoria luego de tres empates. Platense sumó su primera derrota
Independiente derrotó 1-0 a Platense en Vicente López, y sumó su primera victoria en el Torneo Apertura, luego de tres empates consecutivos. Santiago Montiel la llave del gol
Con un primer tiempo cerrado y con pocas aproximaciones a área rival, ninguno de los dos equipos pudo golpear primero en la calurosa tarde de Vicente López. Por su parte, el Rojo nunca pudo tener el dominio de la pelota y se abusó de la pelota larga a sus atacantes.
El complemento mostró la otra cara de la moneda, pero a favor del Calamar, que desde los primeros minutos salió con la intensidad necesaria para ponerse en ventaja. En este sentido, tuvo dos chances claras que Rey atajó para mantener el cero su portería. Aunque en el segundo intento de Platense, el arquero se retractó de un error.
Pero cuando pasó la tormenta, Independiente no perdonó en la primera que tuvo en el segundo tiempo. Tras un lateral largo al estilo de Godoy, Ávalos la peinó para Montiel, quien dentro del área chica llegó a conectar la pelota, para desatar el festejo diabólico. Pese a los festejos, el tanto fue anulado por un posible fuera de juego del autor del gol, pero tras ser revisada por el VAR, el árbitro convalidó el primer grito de la tarde.
Con ventaja en el marcador, el Diablo buscó dormir el partido, con algunas modificaciones y con un juego de mayor contención. En tanto, Platense con la ansiedad de lograr la igualdad se apresuró en los toques finales. Aunque en el final del partido, tuvo el gol del empate, pero fue anulado por posición prohibida.
De esta manera, con el corazón el la mano, Independiente sumó su primera victoria en el campeonato, luego de tres igualdades consecutivas. Mientras que el Calamar tuvo su primera derrota en el Apertura.
