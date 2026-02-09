La Lepra mendocina va a Río IV para seguir con puntaje ideal

Independiente Rivadavia, con puntaje ideal, buscará extender su presente soñado en la Primera División del fútbol argentino. La Lepra visitará a Estudiantes de Río Cuarto con la intención de conseguir otros tres puntos y quebrar una racha histórica para la institución.

El partido se disputará en el estadio Antonio Candini desde las 21.30, tendrá arbitraje de Andrés Gariano (Sebastián Habib al VAR) y se podrá seguir por ESPN Premium.

Los dirigidos por Alfredo Berti superaron a Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento de Junín, igualando así el mejor inicio de campeonato en la historia del club, que fue en 2007 en el viejo Argentino “A” .

Con este panorama, los azules intentarán quebrar su mejor racha en la provincia de Córdoba frente a Estudiantes, un rival que ascendió a fines del 2025, que aún no ha logrado cosechar ninguna victoria en lo que va del Apertura y apenas tiene un punto.

LOS EQUIPOS

Estudiantes (Río Cuarto): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.

I. Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Villa, Sartori. DT: Alfredo Berti.