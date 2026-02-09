La Lepra mendocina va a Río IV para seguir con puntaje ideal

De ocho accidentes fatales, en siete hubo motociclistas involucrados
Independiente Rivadavia, con puntaje ideal, buscará extender su presente soñado en la Primera División del fútbol argentino. La Lepra visitará a Estudiantes de Río Cuarto con la intención de conseguir otros tres puntos y quebrar una racha histórica para la institución.
El partido se disputará en el estadio Antonio Candini desde las 21.30, tendrá arbitraje de Andrés Gariano (Sebastián Habib al VAR) y se podrá seguir por ESPN Premium.
Los dirigidos por Alfredo Berti superaron a Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento de Junín, igualando así el mejor inicio de campeonato en la historia del club, que fue en 2007 en el viejo Argentino “A” .
Con este panorama, los azules intentarán quebrar su mejor racha en la provincia de Córdoba frente a Estudiantes, un rival que ascendió a fines del 2025, que aún no ha logrado cosechar ninguna victoria en lo que va del Apertura y apenas tiene un punto.
Estudiantes (Río Cuarto): Renzo Bacchia; Tomás Olmos, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Francisco Romero, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
I. Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Villa, Sartori. DT: Alfredo Berti.
