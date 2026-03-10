Se reanuda la Liga en Qatar: ¿Y la Finalíssima?

Wall Street rebota y cierra en alza tras un día agitado por el petróleo
El retorno del fútbol en Qatar volvió a poner en agenda la organización de la Finalissima entre la Selección argentina y la Selección de España, un partido que quedó en duda debido al conflicto bélico que afecta a la región.
La Liga de las Estrellas de Qatar confirmó que la competencia local se reanudará el jueves 12, once días después de la suspensión de las actividades deportivas dispuesta por la federación a raíz de la inestabilidad regional.
Este anuncio reavivó las expectativas sobre la disputa de la Finalissima, el encuentro que enfrentará a los campeones de América y de Europa. El partido estaba programado para el 27 de marzo en el estadio Estadio Lusail, aunque no está asegurado.
La decisión final dependerá de lo que determinen la FIFA, la CONMEBOL y la UEFA, que deberán resolver si el partido se mantiene en Qatar, se traslada a otra sede o se posterga.
Desde la dirigencia del fútbol español señalaron que todavía es temprano para confirmar qué ocurrirá con el encuentro. El secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Álvaro de Miguel, explicó: “Tenemos la planificación deportiva para jugar ante Argentina y Egipto. Mantenemos ese deseo, aunque es cierto que hay que esperar. Es prematuro hacer un diagnóstico en relación a si se jugará el partido o si se jugará en Qatar o no”.
El dirigente también remarcó que los próximos días serán clave para definir el futuro del encuentro. “Esta semana será decisiva para saber qué se hará con este partido. Tenemos la necesidad de tener la garantía de que, en donde vayamos a jugar, haya un estado de seguridad y tranquilidad para nosotros. Espero tener noticias pronto”, agregó.
Por su parte, desde la UEFA señalaron que, por el momento, no se está evaluando un cambio de sede. El organismo europeo indicó que la decisión definitiva se tomará hacia finales de la próxima semana, mientras continúan las conversaciones con los organizadores qataríes, a quienes destacaron por el “enorme esfuerzo” que están realizando para que el partido pueda disputarse.
