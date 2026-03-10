Conversación con Putin, que dio su firme apoyo a Irán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, mantuvieron ayer una conversación telefónica en la que abordaron dos de los focos de mayor tensión internacional: la guerra en Irán y el conflicto en Ucrania. Según informó el Kremlin, el diálogo fue “franco y constructivo” y permitió intercambiar posiciones sobre ambos escenarios, que concentran buena parte de las preocupaciones geopolíticas actuales.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin, durante la llamada se puso especial énfasis en la situación en torno al enfrentamiento con Irán y en las negociaciones bilaterales en curso -con participación de representantes estadounidenses- para buscar una salida al conflicto en Ucrania. La comunicación marca el primer contacto directo entre ambos líderes en lo que va del año, tras el encuentro cara a cara que mantuvieron en diciembre pasado.

RESPALDO A TEHERÁN

Mientras la conversación con Trump reflejó el intento de mantener canales abiertos en medio de crisis simultáneas, Moscú también envió señales claras de respaldo a Teherán. Putin expresó su “apoyo inquebrantable” al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, elegido tras la muerte del ayatolá Alí Khamenei.

En un mensaje dirigido al flamante líder iraní, el presidente ruso señaló que el país persa atraviesa un momento especialmente difícil y que su conducción requerirá “gran valentía y abnegación”. Putin aseguró estar convencido de que Mojtaba Khamenei sabrá continuar la obra política de su padre y unir al pueblo iraní frente a los desafíos actuales.

El mandatario ruso también reiteró la histórica cercanía entre Moscú y Teherán. “Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, afirmó, al tiempo que transmitió su solidaridad con el gobierno iraní.

Previamente, Putin había enviado condolencias al presidente iraní, Masoud Pezeshkian, por la muerte de Alí Jameneí, a quien describió como una figura política clave para el desarrollo de las relaciones entre ambos países.