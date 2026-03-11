Bloomberg y Gates lideran el boom filantrópico en EE UU

Las donaciones de los mayores filántropos de Estados Unidos volvieron a crecer con fuerza en 2025. Según el informe anual del Chronicle of Philanthropy, las 50 personas y parejas que más aportaron a causas benéficas destinaron en conjunto 22.400 millones de dólares, un aumento del 35 % respecto del año anterior.

La lista, conocida como Philanthropy 50, estuvo encabezada nuevamente por el empresario y exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, quien donó más de 4.000 millones de dólares en 2025.

Detrás de él se ubicaron el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el patrimonio del también cofundador de la empresa, Paul Allen, fallecido en 2018 pero cuya fortuna sigue destinando recursos a distintas causas.

La mayor parte del dinero fue dirigida a universidades, hospitales, investigación médica y fundaciones. Según especialistas en filantropía, estas áreas siguen siendo las favoritas de los grandes donantes, una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando el magnate Andrew Carnegie defendía la idea de que las grandes fortunas debían destinarse al bienestar público.