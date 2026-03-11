Barcelona dio el gran golpe ante Botafogo y se metió en la Libertadores

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña
Análisis | Milei en Nueva York: el modelo y la pelea de fondo con los empresarios nacionales
VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios
VIDEO.- Del UPD al UDT: la "última despedida tumbera", el otro ritual que crece en La Plata
VIDEO.- La nafta sube a diario y en La Plata hay sorpresa y resignación: los testimonios
Boca busca reafirmarse en el clásico con San Lorenzo: formaciones, hora y TV
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo y hoy se conoce la fecha de la sentencia
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
La muerte de Rocío Alvarito en La Plata: ordenan peritajes al detenido por la caída del balcón
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Los números de la suerte del miércoles 11 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Barcelona de Guayaquil sacó chapa en Río de Janeiro y venció a Botafogo por 1-0, para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El único tanto del encuentro lo marcó Milton Céliz a los 8 minutos de la primera parte. De esta forma y luego de avanzar dos fases, el elenco ecuatoriano estará en el máximo certamen continental, mientras que el Fogao y Cristian Medina deberán disputar la Copa Sudamericana.
