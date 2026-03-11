Un empate a puro gol en Avellaneda: fue 4-4

En una noche que desafió toda lógica futbolística, Independiente y Unión de Santa Fe protagonizaron un empate 4-4 que quedará grabado como uno de los encuentros más electrizantes de los últimos tiempos. Fue un choque de contrastes: ráfagas de fútbol brillante, errores defensivos groseros y un suspenso que se mantuvo hasta el último suspiro en Avellaneda.

El Rojo estuvo 3-0 abajo cuando se terminaba el primer tiempo y sus hinchas rugían de bronca. Defensivamente el equipo de Gustavo Quinteros jugó realmente mal. Pero el descuento de Nacho Pussetto dejó la puerta abierta.

La segunda mitad fue un intercambio de golpes digno de una pelea de boxeo. Cuando Unión parecía sentenciarlo con el 4-3, un descuido en el tiempo de descuento permitió que la visita rescatara un punto de oro. Fue un centro de Kevin Lomónaco que encontró la cabeza de Fedorco para el gol del empate 4-4 que fue un premio para el local que de todos modos no era el resultado que buscaba al inicio. Ninguno quedó conforme.