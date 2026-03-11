Coudet ya tiene sus primeros once para el debut contra el Globo

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Eduardo Coudet tendrá mañana su debut como director técnico de River, cuando el equipo de Núñez visite a Huracán por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
El entrenador de 51 años es muy querido por su paso como jugador entre 1999 y 2004 con un breve paso intemedio por el Celta de Vigo. Como DT comenzó en Rosario Central y más allá de su título con Racing (donde también ganó el Trofeo de Campeones en 2019) para luego dirigir en México (Tijuana), Brasil (dos veces a Inter y Atlético Mineiro) y España (Celta y Alavés).
De cara a este encuentro, el flamante DT del Millonario ya tendría definido el 11 titular que irá en busca de un triunfo que les permita afianzarse en los puestos de clasificación para los playoffs.
En el arco estará Santiago Beltrán, quien está dando unos muy buenos primeros pasos bajo los tres palos de River, mientras que la defensa estará conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña.
En lo que respecta a la mitad de la cancha, serán titulares Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, tal como venía ocurriendo en las últimas presentaciones, cuando Marcelo Gallardo todavía era el entrenador.
El nexo entre el mediocampo y el ataque será el colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que los dos delanteros serían Sebastián Driussi y Joaquín Freitas.
