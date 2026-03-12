El mundo en vilo: ataques cruzados en el Golfo

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Farkkan, Emiratos Árabes / AP

La guerra en Medio Oriente elevó la tensión global ayer tras una nueva escalada militar que incluyó ataques iraníes contra buques comerciales, infraestructuras energéticas y el Aeropuerto Internacional de Dubái, mientras Estados Unidos intensificó sus operaciones navales destruyendo embarcaciones minadoras de Teherán en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Según autoridades de Dubái, dos drones iraníes impactaron en las inmediaciones del aeropuerto más transitado del mundo para vuelos internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad. El episodio se suma a una serie de acciones destinadas a presionar las rutas comerciales y energéticas que atraviesan el Golfo Pérsico, una arteria clave para el comercio global.

IRÁN ATACA CARGUEROS

En paralelo, Irán intensificó los ataques contra barcos mercantes y contra instalaciones petroleras en países árabes de la región. Desde el inicio del conflicto, al menos doce incidentes marítimos han sido confirmados en torno al estrecho de Ormuz. Un proyectil impactó al carguero tailandés Mayuree Naree frente a la costa de Omán, provocando un incendio y dejando a tres tripulantes desaparecidos.

El objetivo de Teherán parece claro: generar un fuerte impacto económico mundial que presione a Washington y Tel Aviv a detener la ofensiva iniciada el 28 de febrero. El tráfico marítimo en el estrecho -por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial- se encuentra prácticamente paralizado.

Estados Unidos respondió con una ofensiva naval. El Comando Central de Estados Unidos informó que destruyó 16 buques minadores iraníes cerca de Ormuz, utilizados para colocar explosivos submarinos que podrían bloquear la navegación. El presidente Donald Trump advirtió que cualquier intento de minar el paso marítimo tendrá “consecuencias militares jamás vistas”. Las acciones militares también se expandieron en la región. Israel lanzó bombardeos contra posiciones vinculadas con Hezbolá en Líbano, tras el disparo de decenas de cohetes hacia el norte israelí. Las explosiones en los suburbios del sur de Beirut provocaron grandes incendios y nuevas víctimas.

En el plano político, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que condena los ataques iraníes contra países del Golfo y exige el cese de las hostilidades. La votación fue de 13 votos a favor y dos abstenciones, las de Rusia y China, que criticaron el texto por no mencionar los bombardeos iniciales contra Irán.

INCERTIDUMBRE GLOBAL

Mientras tanto, la incertidumbre se refleja en los mercados energéticos. El precio del crudo Brent sigue cerca de un 20% por encima del nivel previo al conflicto, y los consumidores comienzan a sentir el impacto en el precio del combustible.

El conflicto también alimenta el misterio en torno al nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, quien habría resultado herido en el ataque inicial que mató a su padre, el histórico ayatolá Ali Khamenei. Desde su designación no ha aparecido públicamente.

Con las rutas energéticas alteradas, ataques en múltiples frentes y el comercio marítimo bajo amenaza, la guerra ya trasciende el ámbito regional. Analistas advierten que, si el estrecho de Ormuz continúa cerrado, el impacto podría golpear con fuerza a la economía mundial en las próximas semanas.