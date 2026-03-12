Trump: “Tenemos que acabar el trabajo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país debe “acabar el trabajo” en Irán en medio de la guerra que sacude Medio Oriente.

Durante un acto con simpatizantes en Kentucky, sostuvo que Washington no debe retirarse antes de cumplir sus objetivos militares.

A lo largo del día, el mandatario envió señales contradictorias. En una entrevista con Axios, aseguró que “prácticamente no queda nada por atacar” y que el conflicto podría terminar pronto.

Trump también admitió que la crisis energética provocada por los combates obligará a utilizar parte de la reserva estratégica de petróleo para intentar contener el alza de los combustibles.