El nuevo líder iraní fue herido y se desconoce su paradero

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, permanece envuelto en un halo de misterio. Desde que fue designado la semana pasada para suceder a su padre, nadie lo ha visto en público. Las autoridades aseguran que está “sano y salvo”, pero las versiones sobre su estado y su paradero se multiplican.

El religioso de 56 años habría resultado herido en el bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel que, el 28 de febrero, mató a su padre, el histórico líder Ali Khamenei, junto a otros miembros de su familia. Según el embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, Khamenei sufrió lesiones en las piernas, el brazo y una mano, por lo que podría estar hospitalizado.

Funcionarios citados por The New York Times sostienen que el nuevo dirigente se encuentra en un lugar de alta seguridad, con comunicaciones limitadas. Su ausencia pública alimenta especulaciones en redes sociales y entre analistas, que creen que permanece oculto para evitar convertirse en un objetivo directo de Israel o Estados Unidos.