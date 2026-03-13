Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería

Un nuevo episodio de inseguridad se registró durante la madrugada en City Bell, cuando un delincuente rompió a patadas la puerta de vidrio de un minimarket y escapó con mercadería y distintos objetos de valor. El hecho ocurrió en pleno centro de la localidad y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El robo tuvo lugar en el local Mago Korean Market, ubicado en la zona de 473 bis y 13 B, donde un ladrón actuó en soledad. Según se observa en las imágenes, el sospechoso le dio una fuerte patada a la puerta de vidrio hasta lograr romperla y así poder ingresar al negocio.

De acuerdo con voceros vinculados al caso, una vez dentro el delincuente sustrajo mercadería y otros elementos de valor que se encontraban en el local. Tras cometer el robo, escapó rápidamente antes de la llegada de la Policía.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron toda la secuencia y las imágenes ya están siendo analizadas con el objetivo de identificar al autor del hecho y avanzar en la investigación.

Preocupación de comerciantes y vecinos

El episodio generó preocupación entre comerciantes y vecinos de City Bell, quienes aseguraron que los robos en la zona se repiten con frecuencia y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Según indicaron, en los últimos días también se registró otro episodio cuando desconocidos sustrajeron la rueda de una camioneta perteneciente a un reconocido profesional que vive en el barrio. “Hasta un fiscal fue asaltado”, recordaron algunos frentistas al describir el clima de inseguridad.

La problemática no es nueva en la localidad. En distintas oportunidades los vecinos realizaron protestas y también impulsaron los llamados “alarmazos”, una modalidad de reclamo en la que durante un minuto hacen sonar las alarmas de autos y viviendas para visibilizar el malestar frente al avance del delito.