Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero

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En las últimas horas apareció el video que genera un escándalo en las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Tal como informó EL DIA, el caso ocurrió en la localidad de Cañuelas y tiene como protagonista a un policía de la Bonaerense que aparece muy comprometido en las imagen que se viralizan.
El efectivo fue tomado por una cámara de vigilancia en el preciso momento en que mantenía un encuentro íntimo con una mujer a escasos metros del patrullero que tenía asignado para tareas de prevención de delitos.
En el video al que accedió EL DIA se observa claramente cómo el policía mantiene la relación sexual, mientras al lado suyo se encontraba el movil.
La situación generó una reacción inmediata de las autoridades competentes. Según se pudo conocer, el agente ya fue identificado y su conducta derivó en la apertura de un sumario administrativo ante la Auditoría General de Asuntos Internos.
La investigación judicial se centra en dos figuras penales de gravedad. Por un lado, se analiza el incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que el oficial abandonó sus tareas de patrullaje y vigilancia activa. Por el otro, la justicia evalúa una presunta malversación de caudales públicos, debido al uso de una unidad oficial para fines privados y recreativos.
Mientras la investigación avanza, el efectivo permanece apartado de sus funciones habituales a la espera de una resolución definitiva sobre su futuro en la policía. Los registros fílmicos constituyen la prueba central en el expediente que ahora tramita la oficina de Asuntos Internos.
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