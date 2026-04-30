Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

Policiales |LA VIOLENCIA DELICTIVA SE EXTIENDE POR LA CIUDAD

Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana

En 16 y 70 sorprendieron a dos mujeres bajando de un auto y una de ellas quedó enganchada del cinturón de seguridad

Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana

Archivo

30 de Abril de 2026 | 04:49
Edición impresa

Un nuevo episodio de extrema violencia durante un robo en La Plata volvió a poner en foco una modalidad delictiva que ya dejó antecedentes trágicos en la Ciudad, como el caso de la menor Kim Gómez. Esta vez, el hecho ocurrió en la zona de las calles 16 y 70 y tuvo como víctima a una mujer discapacitada, que fue arrastrada por un auto luego de sufrir un asalto.

Según el parte oficial, el episodio se registró cerca de las 11 de la noche del martes pasado.

Efectivos que patrullaban la jurisdicción acudieron a la escena tras un llamado que ingresó por el 911 y que alertaba sobre un episodio violento en la vía pública.

En el lugar, una jubilada de 76 años relató que se encontraba junto a su hija, de 49, a bordo de un Chevrolet Onix, cuando detuvo la marcha para descender y retirar unas bolsas del asiento trasero.

Fue en esas circunstancias que ambas cayeron en manos de dos delincuentes que actuaron de manera coordinada. Uno de ellos intimidó a la conductora y le sustrajo las llaves del vehículo, mientras que el otro se dirigió hacia el lado del acompañante para obligar a descender a la hija.

Esta última, que presenta una afección motriz, no logró salir con rapidez y terminó cayendo al asfalto, quedando parcialmente enganchada con el cinturón de seguridad.

LE PUEDE INTERESAR

“La verdad científica se impuso ante la mentira”

LE PUEDE INTERESAR

Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos

Al iniciar la fuga, los asaltantes la arrastraron varios metros con el vehículo en movimiento hasta que finalmente la víctima se desprendió y quedó tendida sobre la calzada con múltiples golpes.

De inmediato, en medio de escenas desesperantes, tuvo que ser asistida por personal médico y trasladada consciente al hospital Rossi.

La mecánica del hecho remite inevitablemente a otros episodios ocurridos en La Plata, entre ellos el de Kim Gómez, donde la violencia ejercida durante un robo vehicular tuvo consecuencias devastadoras (ver aparte).

En ambos casos, la combinación de rapidez, agresividad y desprecio por la integridad de las víctimas de la inseguridad expone un patrón preocupante en este tipo de delitos.

Tras el ataque, se desplegó un operativo para dar con el vehículo robado y los responsables, mientras la comisaría jurisdiccional inició actuaciones con intervención de la Justicia.

El caso vuelve a generar alarma entre los vecinos por el nivel de violencia empleado en hechos delictivos cotidianos.

Ahora todo quedará supeditado a la investigación, que ya impulsó distintas diligencias de prueba como el relevamiento de cámaras y potenciales testigos.

La idea es arrimar la mayor cantidad de elementos de convicción posible para identificar a los ladrones.

También se lanzó un alerta radial, que abarca distintas localidades cercanas, para que tengan en cuenta el paso de un vehículo de las mencionadas características, del que además cuentan con la patente.

En el barrio, quedó una gran conmoción vecinal, ya que los robos no paran. Las denuncias se repiten con relatos que coinciden en la rapidez de los ataques y el uso de la violencia como factor intimidatorio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
+ Leidas

Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón

Copa Libertadores: en un durísimo partido Estudiantes empató 1 a 1 con Flamengo

“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”

Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco

El próximo destino del Pincha será Perú

Pereyra evalúa apostar todo o dosificar cargas

Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel

Un respaldo inédito
Últimas noticias de Policiales

Horror en Barrio Norte: mataron de un balazo a una comerciante

“La verdad científica se impuso ante la mentira”

Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos

El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Espectáculos
"Me vas a extrañar": Pablito Lescano y Cecilia Calafell, separados tras más de dos décadas
Carlos Rottemberg aseguró que a Mirtha Legrand "le afectó mucho" la muerte de Luis Brandoni
Los Rolling Stones sorprendieron con un video del show en La Plata y desataron la ilusión de los fans
María Becerra "cantó" su crítica sobre el contexto que vive el país: "Un jubilado no debería seguir laburando"
El amor salió de boxes: Franco Colapinto y Maia Reficco, "a fondo" en las playas de Miami 
La Ciudad
Otro golpe: el micro sube 11%: siguen las quejas por la baja frecuencia
Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región
“Almohadazo” contra los ruidos en Malvinas
Destacan investigación del Hospital San Martín
YPF volvió a subir la nafta y el gasoil
Deportes
Hizo todo para ganar: el Pincha le empató al campeón
Puso todo lo que tiene en una noche muy brava y ante un rival de alto nivel
Carrillo, cerca de igualar la marca de dos históricos
Noche de Copa: ya es un clásico de la Libertadores
“El complemento fue nuestro, tenemos que mejorar en la definición”
Información General
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla