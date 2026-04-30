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Fernando Muslera fue el héroe de Estudiantes ante Flamengo en la tercera fecha de la Zona A de la Copa Libertadores 2026. Pese a que el Pincha mereció más que el empate 1-1, la doble tapada magistral en el segundo tiempo, que luego terminó en el gol de Guido Carrillo, fue clave.
"La segunda tapada la verdad que cuando lo vi llegar más rápido que yo, traté de hacerme lo más ancho posible y que me rebotara en algún lugar. Por suerte se rebotó y terminó también en gol que nos pudo dar ese empate", sostuvo el arquero uruguayo de enorme jerarquía que, además, busca ser uno de los convocados por Marcelo Bielsa de cara al Mundial.
A la hora de hablar del rival brasileño, último campeón del certamen continental, "Nando" dijo que "ellos vuelan de verdad, o sea, no vamos a andar escondiendo nada, pero teníamos que estar al cien por cien. No podés regalarle espacios, son jugadores muy rápidos, que se tiran muy rápido. Pagamos cara esa situación". No obstante ello destacó que "en el global llegamos mucho más. No pudimos ser contundentes, que es un debe. Pero también te deja esa buena sensación de que al último campeón le hiciste partido, le tuviste la pelota, lo pudiste lastimar pero no salió".
Cuando le preguntaron por la polémica "pausa de rehidratación" que impuso la Conmebol, y el poco tiempo que adicionó el árbitro en el complemento, Muslera sostuvo: "Me han involucrado a mí la última vez que me había enojado por la pausa. Son las reglas que no las impongo yo, las imponen ellos. Obviamente que hay un poco de show en todo eso porque te meten un micrófono ahí. Tampoco hace calor como para andar parando. Sí, para mí también obviamente fueron pocos los cuatro minutos porque había habido una protesta de penal, ellos se metieron, el banco de suplentes se metió adentro... Fue una de mis quejas al árbitro, le dije 'che, no se puede meter el banco de suplentes a manejar los tiempos'. Son cosas del fútbol. El árbitro ha entendido que fueron cuatro y se cerró ahí".
"Flamengo respetó la historia de Estudiantes. Ellos saben lo que puede ser el club en este tipo de competencias, lo que puede generar. Creo que lo hicimos durante bastante tiempo en el partido y nos vamos solamente con un empate que podía haber sido un poquito más". ¿Se van conformes con el resultado?, le preguntaron al arquero albirrojo, a lo que respondió: "Por cómo se dio el trámite del partido, no. Pero también sabés que enfrentaste al último campeón, a uno de los mejores equipos de Sudamérica y que estas cosas pueden pasar".
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