Convocado para la dulce espera: un futbolista de la Selección Argentina será papá

A sólo un mes y medio del comienzo del Mundial 2026, se conoció que uno de los jugadores de Lionel Scaloni, será padre. ¿Vendrá con la copa bajo el brazo?

Así, recordemos que, Nico González encendió las alarmas en la Selección Argentina debido a una reciente lesión muscular.

El futbolista del Atlético Madrid estará entre 4 o 5 semanas fuera de las canchas cuando faltan 7 para que arranque el Mundial 2026.

Pero más allá de ese dato que preocupa, porque es el comodín que tiene Lionel Scaloni, ya que lo puede usar en distintas posiciones, el motivo de esta noticia es felicidad plena.

Según contó Pilar Smith, González va a ser papá junto a Ludmila Isabella.

“Embarazo confirmado de la Selección”, tiró en la tele y detalló: “La dulce espera es de Nico González y Ludmila. Ella está de cinco meses, está embarazada. Felicidades".

Nico y Ludmila confirmaron el noviazgo Año Nuevo, cuando ya estaban en la dulce espera, según el dato de la mencionada panelista.

Allí, los rumores de romance comenzaron a fines de octubre de 2025, todo en medio de fechas que se pasan muy cerca.

Anteriormente, González estaba de novio con la modelo Paloma Silberberg, de quien se distanció en agosto del año pasado, tras 3 años de relación y 8 meses de convivencia en Europa.

La joven habló en aquel entonces y dijo que fue por una infidelidad de él, en un viaje que ella hizo a la Argentina, se enteró todo por las cámaras gracias a que él pensó que ella no tenía acceso.