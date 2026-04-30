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Policiales |EN EL RÍO DE LA PLATA

Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos

Hallan sin vida a uno de los pescadores perdidos

Alcides Ledesma

30 de Abril de 2026 | 04:47
Edición impresa

El operativo de búsqueda que durante días mantuvo en vilo a familiares y rescatistas en el Río de la Plata tuvo ayer un desenlace trágico. Uno de los dos pescadores desaparecidos desde el domingo fue hallado sin vida, confirmaron fuentes.

La víctima fue identificada como Alcides Ledesma, de 47 años, quien había salido a navegar en una canoa junto a su compañero José Luis Herrera, que aún continúa siendo intensamente buscado.

El cuerpo fue encontrado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en el marco del amplio operativo desplegado en la zona ribereña. Según se informó, la identificación fue posible gracias a su vestimenta y documentación, y posteriormente confirmada por sus familiares.

Ambos hombres habían ingresado al agua el domingo desde la zona del Parque del Río, en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Lo hicieron a bordo de una canoa gris equipada con un pequeño motor, pese a que las condiciones climáticas no eran favorables: ráfagas intensas de viento y un escenario que, con el correr de las horas, complicó cada vez más las tareas de rastrillaje.

La denuncia por la desaparición activó el operativo durante la madrugada del lunes. En primera instancia, se realizaron recorridas terrestres en sectores costeros, pero ante la falta de resultados, se desplegó un amplio dispositivo por agua. Embarcaciones de distinto porte, motos de agua y personal recorrieron durante horas sectores del río, incluyendo áreas de mayor profundidad y también zonas cercanas a la costa de Quilmes y La Plata.

Un dato que complejizó la búsqueda fue que ambos pescadores habían dejado sus celulares dentro del vehículo con el que llegaron al lugar, lo que imposibilitó cualquier tipo de contacto. Para los familiares, eso indicaba que se trataba de una salida breve, sin imaginar el desenlace.

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En medio del dolor por la confirmación de la muerte de Ledesma, los rastrillajes continúan con intensidad para dar con el paradero de Herrera. El caso mantiene en alerta a las autoridaded.

 

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