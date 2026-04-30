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Policiales |SE PRESENTÓ CON SUS ABOGADOS EN LA FISCALÍA QUE LLEVA LA CAUSA

El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar

El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar

La joven denunciante

30 de Abril de 2026 | 04:46
Edición impresa

R. B., el entrenador de boxeo del club Estudiantes que fue apartado preventivamente de sus funciones apenas se conoció la noticia de la interposición de una denuncia en su contra por abuso sexual, se presentó ayer en la sede de la fiscalía que lleva adelante el caso, la número 17, donde manifestó sus intenciones de prestar declaración.

Acompañado por sus abogados Ezequiel Grasso y Luis Rivera, también hizo conocer que está dispuesto a someterse a cuanto peritaje psicológico y psiquiátrico consideren necesario para determinar su perfil conductual.

En diálogo con EL DIA, el doctor Grasso expresó que “no vamos a decir nada de la denunciante. Solo hablaremos de nuestro representado, que no tiene un solo antecedente y ha mostrado un comportamiento intachable durante sus 20 años de trayectoria”.

Seguidamente agregó: “Son horas complicadas, pero tenemos que hacer mención a una situación que no es menor. Me refiero al llamado de unas 20 personas, la mayoría deportistas de la institución, que se ofrecieron en forma desinteresada para aportar su testimonio. Quieren contar todo lo que saben y, sobre todo, lo que han visto estando tan cerca de él”.

R. B. contaría con marcada presencia dentro del ámbito de la Federación Argentina de Boxeo (FAB) y habría representado a Estudiantes en distintas competencias, incluso en el exterior del país.

Además trabajaría tanto con deportistas amateurs como profesionales, de ambos sexos.

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Tal como publicó este diario en exclusiva, una joven -hoy de 20 años- contó que fue víctima de reiteradas vejaciones, que a lo largo del tiempo incluyeron palabras fuera de lugar, besos no consentidos, tocamientos y contacto íntimo forzado.

Esos ataques, aclaró en su presentación, se habrían registrado en un contexto vincular de capacitador y alumna.

Precisamente, ante la magnitud de los cargos, “el club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de las autoridades competentes”.

“En cumplimiento del Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual, se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos en dicho protocolo”, añadió la publicación, que se difundió por las redes sociales.

El documento señala que “como medida preventiva urgente y, a fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.

Por último, se indicó que “en virtud del principio de confidencialidad que rige las actuaciones y, a fin de preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización, el club no brindará información adicional sobre el caso”.

El hecho sin dudas volvió a poner en foco la problemática de los abusos en los ámbitos deportivos.

 

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