Jueves con amanecer de invierno y tarde primaveral: el tiempo para este finde largo

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia buen clima para la jornada de este jueves 29 de abril en la ciudad de La Plata y el Área Metropolitana, con marcas térmicas que irán en aumento con el correr de los días.
Según los registros, no se esperan lluvias en capital provincial al menos hasta la semana próxima.
Para este jueves se prevé una temperatura mínima de 8 grados, que comenzará a subir rápidamente desde la mañana debido a la rotación del viento hacia el norte. Se espera que la máxima supere los 23 grados luego del mediodía.
No obstante, más allá de las previsiones el termómetro descendió hasta los 6 grados, una marca que se mantenía entrada la mañana.
En tanto que el viernes asomará con cielo parcialmente nublado y luego se mantendrá mayormente nublado a lo largo de la jornada, que presentará temperatura mínima de 13 grados y máxima de 23.
Y para el sábado se anticipa una jornada con temperaturas y nubosidad en aumento, pero sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas serán de entre 8 y 17 grados.
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