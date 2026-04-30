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Policiales |UN JOVEN AL HOSPITAL

Feroz golpiza en un barrio cerrado de Hernández

Feroz golpiza en un barrio cerrado de Hernández

Archivo

30 de Abril de 2026 | 04:42
Edición impresa

Un joven de 25 años sufrió un sangriento robo en un barrio cerrado platense, por el cual la Policía busca a dos delincuentes que estuvieron presos hasta hace poco y que viven en la misma zona que la víctima.

Así lo dieron a conocer fuentes policiales que trabajan en el caso, quienes citaron que el feroz ataque ocurrió al iniciarse la tarde de ayer en el barrio cerrado “Don Alberto”, en las calles 132 y 508 de la localidad de Hernández.

Se informó también que, en esas circunstancias, el damnificado observó cuando se acercaba un vehículo con dos sujetos hacia donde estaba él y que hubo una especie de persecución hasta lograr que terminara en el piso.

Uno de los oficiales ligados a la pesquisa, hizo saber que, de inmediato, ambos sujetos “le pegaron mucho, especialmente en la cara y otras partes del cuerpo”.

Por lo que trascendió en ese ámbito, la víctima habría reconocido a sus agresores como residentes “en los alrededores del barrio” y hasta hubo quienes aseguraron que “hasta hace poco estuvieron presos”.

Asimismo, el mismo informante dio a conocer que “un tío de este joven asaltado quiso meterse para frenar el ataque, pero uno de los delincuentes lo puso en fuga tras apuntarle con un arma de fuego”.

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La despiadada golpiza continuó y finalizó después que lo despojaran de dinero, cuyo monto no se precisó, y un celular negro.

Lleno de sangre y, muy dolorido, la víctima fue asistida en el hospital de Gonnet.

 

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