Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 30 de abril 2026

VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
Armas, bullying escolar y un combo explosivo: el panorama alarmante que se da en la Región
Una mujer arrastrada en un robo y el recuerdo de una tragedia cercana
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
En La Plata, micros más caros y un servicio que no mejora: se multiplican las quejas por baja frecuencia
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
El entrenador de boxeo acusado de abuso sexual quiere declarar
Actividades: cursos para jubilados, talleres de literatura y plástica
Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?
Los números de la suerte del jueves 30 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La “amiga” de Berlusconi: prostitución, indulto y un enorme escándalo VIP
El delito no pidió "turno" y golpeó "sin anestesia": simuló un dolor de muelas para asaltar a un dentista de La Plata
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Banco Provincia activa una batería de promociones para este jueves 30 de abril de 2026 con Cuenta DNI.
Escuchar esta nota
En un fin de mes en el que cada peso cuenta, las billeteras virtuales son una herramienta central para sostener el consumo. En ese sentido, Banco Provincia refuerza su estrategia con una serie de descuentos agresivos a través de Cuenta DNI, vigentes este jueves 30 de abril.
Las promociones no son menores: incluyen desde un 100% de ahorro en transporte público hasta rebajas significativas en supermercados, comercios de cercanía y marcas reconocidas. Estos beneficios buscan amortiguar el impacto inflacionario y dinamizar el consumo cotidiano.
Uno de los platos fuertes del jueves está en Coto, que ofrece un 30% de descuento sin tope de reintegro, pero con una condición clave: el pago debe realizarse con tecnología NFC usando la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, exclusivamente desde dispositivos Android. No aplica para pagos con QR ni otras billeteras.
Chango Más, por otro lado, propone un 20% de descuento, con un plus para jubilados que cobran en Banco Provincia: un 5% adicional con tope de $5.000. Este beneficio es presencial y también excluye pagos vía QR externos.
A esto se suman descuentos generales en supermercados de toda la provincia durante toda la semana, con beneficios adicionales para jubilados, consolidando una política segmentada que apunta a los sectores más golpeados.
Uno de los beneficios más llamativos es el 100% de ahorro en transporte público, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Al igual que en Coto, la condición es el uso de NFC con Visa Débito desde Android. El reintegro no es inmediato: se acredita entre 20 y 30 días después.
LE PUEDE INTERESAR
Jueves con amanecer de invierno y tarde primaveral: el tiempo para este finde largo
En paralelo, los comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías, mantienen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. También siguen vigentes los beneficios en ferias y mercados bonaerenses (40% con tope semanal de $6.000) y en universidades, con el mismo porcentaje y límite.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí