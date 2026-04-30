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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 30 de abril 2026

El Banco Provincia activa una batería de promociones para este jueves 30 de abril de 2026 con Cuenta DNI. 

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 30 de abril 2026
30 de Abril de 2026 | 07:25

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En un fin de mes en el que cada peso cuenta, las billeteras virtuales son una herramienta central para sostener el consumo. En ese sentido, Banco Provincia refuerza su estrategia con una serie de descuentos agresivos a través de Cuenta DNI, vigentes este jueves 30 de abril.

Las promociones no son menores: incluyen desde un 100% de ahorro en transporte público hasta rebajas significativas en supermercados, comercios de cercanía y marcas reconocidas. Estos beneficios buscan amortiguar el impacto inflacionario y dinamizar el consumo cotidiano.

Supermercados y grandes cadenas: descuentos con Cuenta DNI para este jueves

Uno de los platos fuertes del jueves está en Coto, que ofrece un 30% de descuento sin tope de reintegro, pero con una condición clave: el pago debe realizarse con tecnología NFC usando la tarjeta Visa Débito vinculada a Cuenta DNI, exclusivamente desde dispositivos Android. No aplica para pagos con QR ni otras billeteras.

Chango Más, por otro lado, propone un 20% de descuento, con un plus para jubilados que cobran en Banco Provincia: un 5% adicional con tope de $5.000. Este beneficio es presencial y también excluye pagos vía QR externos.

A esto se suman descuentos generales en supermercados de toda la provincia durante toda la semana, con beneficios adicionales para jubilados, consolidando una política segmentada que apunta a los sectores más golpeados.

Otros beneficios diarios con Cuenta DNI: transporte, comercios barriales y marcas

Uno de los beneficios más llamativos es el 100% de ahorro en transporte público, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Al igual que en Coto, la condición es el uso de NFC con Visa Débito desde Android. El reintegro no es inmediato: se acredita entre 20 y 30 días después.

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En paralelo, los comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías, mantienen un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000. También siguen vigentes los beneficios en ferias y mercados bonaerenses (40% con tope semanal de $6.000) y en universidades, con el mismo porcentaje y límite.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.  
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