La reaparición de Mauricio Macri: ¿será candidato?

Volvió a aumentar la nafta: es el segundo incremento en cinco días y así quedaron los precios del combustible en La Plata
Volvió a aumentar la nafta: es el segundo incremento en cinco días y así quedaron los precios del combustible en La Plata
El PJ mueve fichas, la oposición se reacomoda y la reforma electoral tensiona el tablero
La Plata: declaran inconstitucional un artículo de la reforma laboral
Hackearon la cuenta de Estudiantes en X y promocionaron una supuesta criptomoneda
Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo
Sigue la búsqueda de una penitenciaria desaparecida en La Plata: investigan su paradero desde el jueves
Comer en La Plata es más caro: los alimentos superaron a la inflación
Crisis energética: Trump pide ayuda de otros países para mantener abierto el estrecho de Ormuz
Hallaron restos humanos en la zona de la Isla Paulino en Berisso
En la vuelta del rugby de la URBA, cayeron La Plata y Los Tilos
Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
VIDEO. Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos
“Reina asesina”: Evangelina Anderson impactó con su exigente rutina en el gimnasio
Zulma Lobato de novia con Claudio, su plomero: ¿se viene el casamiento?
VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP
Liberaron al hombre que había sido arrestado por masturbarse en La Plata
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
Actividades en La Plata: Día de la Cultura Vasca, idiomas, ajedrez
J.P. Morgan tampoco la ve: inflación del 3% para marzo y recién caerá al 1,5% en el segundo semestre
Kicillof asumirá la presidencia partidaria tras un acuerdo con el kirchnerismo
VIDEO.- Colapinto se lució en la Sprint con otra largada maestra y luego clasificó 12º para el GP de China
Agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Empleos ofrecidos en La Plata: GRATIS, el listado completo de EL DIA para los que están en la búsqueda laboral
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El PRO realizará el próximo jueves un plenario de su Consejo Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será la reaparición pública de Mauricio Macri en una actividad partidaria de peso. El encuentro, que reunirá a unos 500 dirigentes, militantes y funcionarios del espacio, buscará ordenar la estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2027 y redefinir el rol del partido en el actual escenario político.
La presencia del ex mandatario, quien tendrá a su cargo el discurso de cierre, genera expectativa dentro del macrismo y alimenta las especulaciones sobre su futuro político. Aunque no hay definiciones formales, en el PRO reconocen que la figura de Macri continúa siendo central en el armado opositor.
El congreso partidario se desarrollará luego de los magros resultados obtenidos por el PRO en las elecciones de 2025, cuando el espacio compitió en varios distritos en alianza con La Libertad Avanza y otras fuerzas, en muchos casos sin utilizar su propio sello.
Aquella performance dejó un bloque de diputados nacionales reducido a 12 integrantes, lejos de los 33 que había tenido en el período anterior. Además, varios legisladores se alejaron del partido para sumarse a otras fuerzas políticas, lo que profundizó el debate interno sobre la necesidad de recuperar identidad y territorialidad.
Dirigentes del espacio sostienen que la estrategia ahora será “empezar desde abajo”, con el objetivo de fortalecer la presencia en municipios y gobiernos locales antes de encarar las definiciones nacionales.
Las deliberaciones comenzarán a las 10 en el predio de Parque Norte e incluirán exposiciones de los jefes parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara, además de mesas redondas con los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
LE PUEDE INTERESAR
Los X de la semana
Entre los puntos previstos figura la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional, un dirigente de estrecha confianza del ex presidente que tendrá un papel relevante en la reorganización partidaria.
También participarán figuras como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro y otros referentes del espacio.
En la antesala del encuentro, dirigentes del PRO anticiparon que el partido se prepara para competir con postulantes propios en las próximas elecciones nacionales, provinciales y municipales.
La legisladora porteña Laura Alonso afirmó que el espacio “va a tener candidato a presidente en 2027” y definió a Macri como el “jefe de la escudería” encargado de impulsar nuevos liderazgos y poner en marcha el armado político.
Aunque consideró que aún es temprano para definiciones electorales, no descartó la posibilidad de que el propio ex mandatario vuelva a competir. “Nunca es descabellado pensarlo como candidato”, sostuvo, al destacar su experiencia como jefe de Gobierno y presidente.
En el PRO señalan que mantienen una postura de “oposición constructiva” frente al gobierno de Javier Milei, acompañando algunas iniciativas económicas en el Congreso pero marcando diferencias en temas de política exterior y gestión cotidiana.
De cara al futuro, el partido apunta a consolidar su estructura territorial y a ofrecer una alternativa de gestión basada en la experiencia acumulada en distintos niveles de gobierno.
El congreso del jueves será, en ese sentido, una señal de relanzamiento político y una oportunidad para que Mauricio Macri vuelva a posicionarse en el centro del debate opositor, mientras crecen las preguntas sobre si su reaparición anticipa un eventual regreso a la competencia electoral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí