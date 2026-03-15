La reaparición de Mauricio Macri: ¿será candidato?

El PRO realizará el próximo jueves un plenario de su Consejo Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en lo que será la reaparición pública de Mauricio Macri en una actividad partidaria de peso. El encuentro, que reunirá a unos 500 dirigentes, militantes y funcionarios del espacio, buscará ordenar la estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2027 y redefinir el rol del partido en el actual escenario político.

La presencia del ex mandatario, quien tendrá a su cargo el discurso de cierre, genera expectativa dentro del macrismo y alimenta las especulaciones sobre su futuro político. Aunque no hay definiciones formales, en el PRO reconocen que la figura de Macri continúa siendo central en el armado opositor.

El congreso partidario se desarrollará luego de los magros resultados obtenidos por el PRO en las elecciones de 2025, cuando el espacio compitió en varios distritos en alianza con La Libertad Avanza y otras fuerzas, en muchos casos sin utilizar su propio sello.

Aquella performance dejó un bloque de diputados nacionales reducido a 12 integrantes, lejos de los 33 que había tenido en el período anterior. Además, varios legisladores se alejaron del partido para sumarse a otras fuerzas políticas, lo que profundizó el debate interno sobre la necesidad de recuperar identidad y territorialidad.

Dirigentes del espacio sostienen que la estrategia ahora será “empezar desde abajo”, con el objetivo de fortalecer la presencia en municipios y gobiernos locales antes de encarar las definiciones nacionales.

Las deliberaciones comenzarán a las 10 en el predio de Parque Norte e incluirán exposiciones de los jefes parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara, además de mesas redondas con los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Entre los puntos previstos figura la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional, un dirigente de estrecha confianza del ex presidente que tendrá un papel relevante en la reorganización partidaria.

También participarán figuras como María Eugenia Vidal, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro y otros referentes del espacio.

¿Habrá candidato propio en 2027?

En la antesala del encuentro, dirigentes del PRO anticiparon que el partido se prepara para competir con postulantes propios en las próximas elecciones nacionales, provinciales y municipales.

La legisladora porteña Laura Alonso afirmó que el espacio “va a tener candidato a presidente en 2027” y definió a Macri como el “jefe de la escudería” encargado de impulsar nuevos liderazgos y poner en marcha el armado político.

Aunque consideró que aún es temprano para definiciones electorales, no descartó la posibilidad de que el propio ex mandatario vuelva a competir. “Nunca es descabellado pensarlo como candidato”, sostuvo, al destacar su experiencia como jefe de Gobierno y presidente.

En el PRO señalan que mantienen una postura de “oposición constructiva” frente al gobierno de Javier Milei, acompañando algunas iniciativas económicas en el Congreso pero marcando diferencias en temas de política exterior y gestión cotidiana.

De cara al futuro, el partido apunta a consolidar su estructura territorial y a ofrecer una alternativa de gestión basada en la experiencia acumulada en distintos niveles de gobierno.

El congreso del jueves será, en ese sentido, una señal de relanzamiento político y una oportunidad para que Mauricio Macri vuelva a posicionarse en el centro del debate opositor, mientras crecen las preguntas sobre si su reaparición anticipa un eventual regreso a la competencia electoral.