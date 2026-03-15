Ajuste en la nafta: nuevos precios con el 3% arriba

Las pizarras de las estaciones de servicio de La Plata volvieron a modificarse en las últimas horas y los automovilistas se encontraron con nuevos valores en los surtidores. Se trata del segundo movimiento en menos de una semana, luego de la actualización que ya se había aplicado en la anterior, a comienzos de marzo.

El cambio impactó en las principales petroleras que operan en la región, entre ellas YPF, Shell, Axion y Puma, y se reflejó tanto en las naftas como en el gasoil. Según indicaron desde el sector, los ajustes se ubicaron en un rango cercano al 3%, aunque pueden variar según el tipo de combustible y la compañía.

De esta manera, en varias estaciones de servicio de la ciudad el litro de nafta súper pasó a ubicarse cerca de los 1.800 pesos, mientras que las versiones premium superan los 2.000 pesos. En el caso del gasoil, los valores también registran diferencias según la marca y la ubicación de cada estación.

El movimiento se da en un contexto marcado por las variaciones en el precio internacional del petróleo y por las actualizaciones periódicas que aplican las compañías en el mercado local. En ese escenario, los valores de los combustibles vienen mostrando modificaciones en distintos momentos del mes, lo que hace que las pizarras cambien con frecuencia.

Para los automovilistas, cada variación en los surtidores tiene un impacto directo en el costo de movilidad. En muchos casos, llenar el tanque de un vehículo mediano puede superar los 80.000 pesos, dependiendo del combustible y de su capacidad.

Con este nuevo cambio, marzo consolida una tendencia de ajustes escalonados que se viene registrando desde comienzos de año.