Alumnos en la mira: crece la preocupación por ataques en horarios escolares en La Plata

La inseguridad que golpea a La Plata suma un nuevo foco de preocupación: los robos a adolescentes en horarios de ingreso escolar. En los últimos días se registraron al menos tres episodios con características similares, que exponen la vulnerabilidad de los estudiantes y encendieron la alarma entre familias y vecinos.

Uno de los casos más graves ocurrió este jueves por la mañana en la zona de 29 entre 529 y 530, donde un alumno de apenas 12 años fue interceptado por un delincuente mientras caminaba rumbo a clases. Según se observa en cámaras de seguridad, el atacante lo siguió durante varios metros antes de abordarlo por la espalda. Tras robarle sus pertenencias, escapó con un cómplice que lo esperaba en moto. El episodio generó indignación no solo por la edad de la víctima, sino también por la violencia del hecho, ya que el menor fue despojado de todo lo que llevaba.

Casi en simultáneo, otro adolescente de 15 años fue víctima de un brutal asalto en Los Hornos , en inmediaciones del colegio San Benjamín. El joven había descendido de un vehículo solicitado por aplicación y, cuando caminaba los últimos metros hacia la escuela, fue sorprendido por dos motochorros. Intentó escapar, pero fue alcanzado y golpeado. Recibió impactos en la cabeza y el rostro antes de que le robaran el celular. Terminó con heridas visibles y en estado de shock.

A estos hechos se suma otro registrado días atrás, el 25 de abril, en Tolosa. En esa ocasión, dos alumnos que se dirigían a clases fueron interceptados por delincuentes en moto en 528 entre 117 y 118 . Uno de los ladrones descendió, los amenazó y les robó, mientras su cómplice aguardaba para huir. Según relataron vecinos, el atacante incluso intentó volver a agredirlos tras el primer robo, lo que incrementó la sensación de impunidad.

La reiteración de episodios en franjas horarias similares -entre las 6:30 y las 7:30- y bajo una misma modalidad -motochorros que actúan con rapidez en zonas con escasa vigilancia- refuerza la preocupación. Vecinos coinciden en que los delincuentes parecen tener identificados los recorridos habituales de los estudiantes y aprovechan esos momentos de exposición.

El problema no es nuevo, pero la seguidilla reciente y el nivel de violencia elevan el reclamo. Familias, docentes y frentistas exigen mayor presencia policial y patrullajes preventivos en los horarios de ingreso y salida escolar, además de medidas concretas que garanticen la seguridad de los menores.

Mientras tanto, la sensación de desprotección crece. Ir a la escuela, una rutina cotidiana, empieza a convertirse en un riesgo para muchos chicos en distintos barrios de la ciudad.