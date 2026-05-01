Alumnos en la mira: crece la preocupación por ataques en horarios escolares en La Plata

Bares, peluquerías y tiendas de ropa en el exterior: los consumos de la tarjeta de una empresa del Estado
Bares, peluquerías y tiendas de ropa en el exterior: los consumos de la tarjeta de una empresa del Estado
Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces
Adorni aseguró que la causa judicial "no tiene ningún sustento" y reiteró que no va a renunciar
FOTOS | Con desfile, shows y gastronomía, así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
Revés judicial para los asesinos de Fernando detenidos en La Plata: qué decidió la Corte Suprema de Justicia
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Incendio, humo y tensión dentro del Hospital de Niños por una secadora que se prendió fuego
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma
Marcha atrás: Milei reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia en la Rosada
Alerta sanitaria en Argentina: la resistencia a los antibióticos ya causa tres muertes por hora
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA
Imputan a un funcionaria de la Procuración bonaerense por presuntas maniobras con billeteras virtuales en La Plata
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata
Irán presentó una nueva propuesta para reanudar las negociaciones con Estados Unidos
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La inseguridad que golpea a La Plata suma un nuevo foco de preocupación: los robos a adolescentes en horarios de ingreso escolar. En los últimos días se registraron al menos tres episodios con características similares, que exponen la vulnerabilidad de los estudiantes y encendieron la alarma entre familias y vecinos.
Uno de los casos más graves ocurrió este jueves por la mañana en la zona de 29 entre 529 y 530, donde un alumno de apenas 12 años fue interceptado por un delincuente mientras caminaba rumbo a clases. Según se observa en cámaras de seguridad, el atacante lo siguió durante varios metros antes de abordarlo por la espalda. Tras robarle sus pertenencias, escapó con un cómplice que lo esperaba en moto. El episodio generó indignación no solo por la edad de la víctima, sino también por la violencia del hecho, ya que el menor fue despojado de todo lo que llevaba.
Casi en simultáneo, otro adolescente de 15 años fue víctima de un brutal asalto en Los Hornos, en inmediaciones del colegio San Benjamín. El joven había descendido de un vehículo solicitado por aplicación y, cuando caminaba los últimos metros hacia la escuela, fue sorprendido por dos motochorros. Intentó escapar, pero fue alcanzado y golpeado. Recibió impactos en la cabeza y el rostro antes de que le robaran el celular. Terminó con heridas visibles y en estado de shock.
A estos hechos se suma otro registrado días atrás, el 25 de abril, en Tolosa. En esa ocasión, dos alumnos que se dirigían a clases fueron interceptados por delincuentes en moto en 528 entre 117 y 118. Uno de los ladrones descendió, los amenazó y les robó, mientras su cómplice aguardaba para huir. Según relataron vecinos, el atacante incluso intentó volver a agredirlos tras el primer robo, lo que incrementó la sensación de impunidad.
La reiteración de episodios en franjas horarias similares -entre las 6:30 y las 7:30- y bajo una misma modalidad -motochorros que actúan con rapidez en zonas con escasa vigilancia- refuerza la preocupación. Vecinos coinciden en que los delincuentes parecen tener identificados los recorridos habituales de los estudiantes y aprovechan esos momentos de exposición.
El problema no es nuevo, pero la seguidilla reciente y el nivel de violencia elevan el reclamo. Familias, docentes y frentistas exigen mayor presencia policial y patrullajes preventivos en los horarios de ingreso y salida escolar, además de medidas concretas que garanticen la seguridad de los menores.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces
Mientras tanto, la sensación de desprotección crece. Ir a la escuela, una rutina cotidiana, empieza a convertirse en un riesgo para muchos chicos en distintos barrios de la ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí