Chiquito Romero se retira del fútbol tras más de 20 años de trayectoria

El arquero Sergio “Chiquito” Romero, de extensa trayectoria en la Selección argentina, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a los 39 años.

Romero, con más de 20 años de carrera profesional, tiene planeado dedicarse a la dirección técnica y su entrenador de arqueros sería Alejandro Santillán, con quien trabajó en Venezia y Boca.

Romero debutó a nivel profesional en Racing en el 2007, unos días antes de cumplir los 20 años. Durante su paso por la “Academia” atajó solo en cuatro partidos y fue convocado para el Mundial Sub 20, donde fue clave en la conquista del título gracias a sus atajadas.

Esto le permitió dar el salto al “Viejo Continente”, ya que fue comprado por el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde se desempeñó durante cuatro temporadas. Allí conquistó la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa de los Países Bajos 2009.

Luego jugó en la Sampdoria de Italia y en el Mónaco de Francia, aunque el equipo en el que más años estuvo fue el Manchester United, entre 2015 y 2021. Pese a nunca haberse ganado la titularidad con los “Red Devils”, pudo ganar la FA Cup y la Community Shield 2016, además de la Copa de la Liga y la Europa League en 2017.

Después de una temporada en el Venezia de Italia, Romero volvió a la Argentina en el 2023 para jugar en Boca, donde sería fundamental al lucirse en tres tandas de penales consecutivas para alcanzar la final de la Copa Libertadores.

Su último equipo fue Argentinos Juniors, donde solo atajó en cuatro ocasiones y tuvo muy flojas actuaciones. En lo que respecta a la Selección argentina, Romero tuvo una extensa trayectoria que le permitió convertirse en el arquero con más presencias con la “Albiecleste”, con 96 partidos.