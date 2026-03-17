Chiquito Romero se retira del fútbol tras más de 20 años de trayectoria

La oposición acusó a los Milei por la cripto y denunciará al fiscal
Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”
VIDEO. Paro universitario: fuerte adhesión en facultades y colegios de la UNLP
Policías y penitenciarios, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
VIDEO. Fallo histórico: más de 23 años de prisión para el asesino de Kim Gómez
La Región en deuda con la calidad de los de los cursos de agua
Fortalecido en la interna del PJ, Kicillof lanza su usina de ideas para 2027
Alak se prepara para asumir la conducción del peronismo local
Los combustibles volvieron a subir: la premium pasó los $2.000
Se agudiza la crisis en la metalurgia: retrocedió 10,3% en febrero
El riesgo país superó los 600 puntos; bajaron las acciones y el dólar
Nuevos conversatorios sobre salud mental en los equipos de salud
Convocan a donar sangre ante la próximidad del nuevo fin de semana largo
Lanzan plataforma para los informáticos de la provincia de Buenos Aires
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El arquero Sergio “Chiquito” Romero, de extensa trayectoria en la Selección argentina, tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional a los 39 años.
Romero, con más de 20 años de carrera profesional, tiene planeado dedicarse a la dirección técnica y su entrenador de arqueros sería Alejandro Santillán, con quien trabajó en Venezia y Boca.
Romero debutó a nivel profesional en Racing en el 2007, unos días antes de cumplir los 20 años. Durante su paso por la “Academia” atajó solo en cuatro partidos y fue convocado para el Mundial Sub 20, donde fue clave en la conquista del título gracias a sus atajadas.
Esto le permitió dar el salto al “Viejo Continente”, ya que fue comprado por el AZ Alkmaar de Países Bajos, donde se desempeñó durante cuatro temporadas. Allí conquistó la Eredivisie 2008/09 y la Supercopa de los Países Bajos 2009.
Luego jugó en la Sampdoria de Italia y en el Mónaco de Francia, aunque el equipo en el que más años estuvo fue el Manchester United, entre 2015 y 2021. Pese a nunca haberse ganado la titularidad con los “Red Devils”, pudo ganar la FA Cup y la Community Shield 2016, además de la Copa de la Liga y la Europa League en 2017.
Después de una temporada en el Venezia de Italia, Romero volvió a la Argentina en el 2023 para jugar en Boca, donde sería fundamental al lucirse en tres tandas de penales consecutivas para alcanzar la final de la Copa Libertadores.
LE PUEDE INTERESAR
Huracán rescató un punto en la Feliz
LE PUEDE INTERESAR
Barracas ganó y se ilusiona en la zona de playoff
Su último equipo fue Argentinos Juniors, donde solo atajó en cuatro ocasiones y tuvo muy flojas actuaciones. En lo que respecta a la Selección argentina, Romero tuvo una extensa trayectoria que le permitió convertirse en el arquero con más presencias con la “Albiecleste”, con 96 partidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí