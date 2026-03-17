Defensa aplastó al Ciclón a domicilio

En una tarde cargada de emociones, con goles, expulsiones, penales fallados y convertidos, San Lorenzo no hizo pie en el Nuevo Gasómetro, y Defensa sacó provecho de la situación. Goleó 5-2 al Ciclón y además lo desplazó de la zona de playoff. Elias Pereyra y Agustin Hausch marcaron la ley del ex.

El Halcón golpeó de entrada con el gol de Pereyra en el amanecer del juego. Y en el final del primer tiempo con Gutiérrez. En el complemento el Santo no pudo levantar y Molinas -p- puso el 3-0. Auzmendi descontó, pero más tarde Hausch volvió a poner una ventaja de dos goles.

Para peor de San Lorenzo, Ladstatter fue expulsado y a Cuello le contuvieron el penal. Sin embargo, Auzmendi volvió a convertir, pero la ilusión se derrumbó con el tanto de Barbona en el epílogo del encuentro.

Con este resultado, San Lorenzo quedó fuera del copón de los ocho mejores equipos de la zona, y la continuidad de Ayuda en la dirección técnica azulgrana pende de un hilo.