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El presidente Javier Milei compartió este 1° de mayo un video con motivo del Día del Trabajador, en el que se presenta como protagonista de una animación con mensajes vinculados a su gestión.
La pieza audiovisual muestra a un personaje inspirado en los clásicos juegos de construcción, con el rostro del mandatario, vestido con traje y corbata, mientras arma una estructura con bloques. A medida que avanza la secuencia, los ladrillos - en tonos celestes y blancos - forman la silueta del mapa de la Argentina.
En cada una de las piezas se pueden leer consignas como “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”, en línea con los principales ejes del Gobierno.
El video cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.
Además, la publicación incluyó referencias a consignas habituales en el discurso oficial. Entre ellas, “MAGA”, en alusión a “Make Argentina Great Again”, una adaptación del lema utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos. También aparece “VLLC”, sigla de “Viva la libertad, carajo”, frase característica del mandatario.
El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en recuerdo de los llamados Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que impulsó en 1886 una huelga en Estados Unidos para reclamar la jornada laboral de ocho horas. Los hechos derivaron en enfrentamientos y represión tras un episodio violento en la plaza Haymarket de Chicago.
Tres años más tarde, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional estableció la fecha como jornada de homenaje y reivindicación de los derechos laborales, una conmemoración que se mantiene vigente en numerosos países.
En Argentina, el contexto laboral muestra cifras dispares. Mientras la tasa de desocupación general se ubica en torno al 7,5%, entre los jóvenes de 14 a 29 años asciende al 16%. Además, según datos del INDEC, el 43% de las personas ocupadas se desempeña en la informalidad, lo que representa cerca de nueve millones de trabajadores sin aportes ni cobertura social.
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