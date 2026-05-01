Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Política y Economía

Javier Milei difundió un video animado por el Día del Trabajador

Javier Milei difundió un video animado por el Día del Trabajador
1 de Mayo de 2026 | 15:55

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei compartió este 1° de mayo un video con motivo del Día del Trabajador, en el que se presenta como protagonista de una animación con mensajes vinculados a su gestión.

La pieza audiovisual muestra a un personaje inspirado en los clásicos juegos de construcción, con el rostro del mandatario, vestido con traje y corbata, mientras arma una estructura con bloques. A medida que avanza la secuencia, los ladrillos - en tonos celestes y blancos - forman la silueta del mapa de la Argentina.

En cada una de las piezas se pueden leer consignas como “Más Libertad”, “Baja Inflación”, “Menos Ministerios”, “Reforma Laboral”, “Apertura Económica” y “Fin de los piquetes”, en línea con los principales ejes del Gobierno.

El video cierra con dos mensajes: “Feliz día al que trabajó para reconstruir este país, un bloque a la vez” y “Feliz Día del Trabajador, Presidente Milei”.

 

 

 

Además, la publicación incluyó referencias a consignas habituales en el discurso oficial. Entre ellas, “MAGA”, en alusión a “Make Argentina Great Again”, una adaptación del lema utilizado por Donald Trump en su campaña presidencial en Estados Unidos. También aparece “VLLC”, sigla de “Viva la libertad, carajo”, frase característica del mandatario.

El Día del Trabajador se conmemora cada 1° de mayo en recuerdo de los llamados Mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que impulsó en 1886 una huelga en Estados Unidos para reclamar la jornada laboral de ocho horas. Los hechos derivaron en enfrentamientos y represión tras un episodio violento en la plaza Haymarket de Chicago.

Tres años más tarde, en 1889, el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional estableció la fecha como jornada de homenaje y reivindicación de los derechos laborales, una conmemoración que se mantiene vigente en numerosos países.

En Argentina, el contexto laboral muestra cifras dispares. Mientras la tasa de desocupación general se ubica en torno al 7,5%, entre los jóvenes de 14 a 29 años asciende al 16%. Además, según datos del INDEC, el 43% de las personas ocupadas se desempeña en la informalidad, lo que representa cerca de nueve millones de trabajadores sin aportes ni cobertura social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 

Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces

Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Últimas noticias de Política y Economía

Barrow presenta “Lola”, una avena versátil para forraje y producción de grano

Junín y la región: la siembra de trigo caería hasta un 30% por los costos

Tandil: Lunghi gestionó financiamiento ante la CAF para el biodigestor

25 de mayo sumó equipamientos para alcoholemia y seguridad vial
Información General
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Arrancó mayo pero... ¿cuál es el saldo negativo de la SUBE?
“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca
Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabajan en áreas relacionadas a las que estudió
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Deportes
Dolor en el periodismo deportivo platense por la muerte de Daniel Gamallo
Colapinto ya gira en las pruebas libres del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
Gimnasia piensa en Argentinos y Pata Pereyra va con todo: sólo cuida a Martínez 
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Policiales
Alumnos en la mira: crece la preocupación por ataques en horarios escolares en La Plata
Motochorros atacaron a un chofer de Uber en La Plata: le quisieron robar la moto y le dispararon dos veces
Alumno con una navaja en una primaria de Gonnet: los padres denuncian que las autoridades "cambiaron la versión"
Revés judicial para los asesinos de Fernando detenidos en La Plata: qué decidió la Corte Suprema de Justicia
Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
Espectáculos
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla