Sigue la sangría de locales en La Plata: cerró una zapatería en pleno centro

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La crisis comercial en La Plata sumó un nuevo capítulo en las últimas horas con el cierre de una reconocida zapatería del centro, en un contexto marcado por la caída del consumo y el aumento de los costos.
Se trata de la firma Zena Shoes, que dejó de funcionar en su local de 9 y 50 tras dos años de actividad en esa sucursal. “Hay decisiones que cuestan, pero también son parte de seguir avanzando”, señalaron sus responsables en un mensaje difundido en redes sociales, donde confirmaron el cierre concretado el último lunes.
A pesar de la decisión, el emprendimiento continuará operando en su otro punto de venta, ubicado en Camino Centenario y 511, en Gonnet, desde donde seguirán atendiendo a sus clientes.
El caso no es aislado. En paralelo, se conoció que el local Lula Make Up y Accesorios, en 8 entre 47 y 48, también bajará sus persianas en los próximos días. Antes de concretar el cierre, lanzó una liquidación total con descuentos de hasta el 50%.
Detrás de estas decisiones aparecen factores que se repiten: caída en las ventas, suba de los costos fijos -con alquileres que en algunos casos superan el millón de pesos- y una competencia cada vez más fuerte, especialmente por la llegada de grandes locales con precios más accesibles.
Según un relevamiento de la Fundación FundPlata, actualmente hay 455 locales cerrados o en alquiler sobre un total de 4.739 comercios en la ciudad, lo que equivale al 9,6%. Además, en lo que va de 2026, al menos 21 negocios cerraron en distintos puntos del casco urbano y el Gran La Plata.
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El fenómeno atraviesa a múltiples rubros, desde indumentaria y calzado hasta gastronomía, y golpea con especial fuerza al centro platense, donde los locales vacíos crecieron un 32,6% en el último año.
A este escenario se suman otros factores como el avance del comercio electrónico y la caída de la actividad económica, que según datos de la UNLP registró una baja interanual del 0,9%.
Mientras tanto, la preocupación se profundiza entre comerciantes y vecinos, que advierten cómo se multiplican los locales vacíos en zonas históricamente comerciales. La seguidilla de cierres, que ya incluye negocios de larga trayectoria, refleja una tendencia que por ahora no muestra señales de freno.
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